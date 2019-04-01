Seçim Erzurum Palandöken Seçim Sonuçları – Palandöken Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Palandöken Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muhammet Sunar
Muhammet Sunar
AK Parti
%60,7
51.244 oy
Fatma Canan Uçar
İYİ Parti
%29,8
25.159 oy
Diğer
%9
8.039 oy
Erzurum - Palandöken İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 345 / 345
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %60,7
  • %29,8
  • %2,3
  • %1,7
  • %0
  • %5,5
  • %60,7
  • %29,8
  • %2,3
  • %1,7
  • %0
  • %5,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,1
  • %0
  • %3,2
  • %1,1
  • %30
  • %6,6
  • %59,1
  • %0
  • %3,2
  • %1,1
  • %30
  • %6,6
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Sunar AK Parti
  • Fatma Canan Uçar İYİ Parti
  • Recep Şendur BBP
  • Hüsnü Gül HDP
  • Ayhan Erkem SP
  • Katılım oranı % 78,3
  • Toplam seçmen112.337
  • Kullanılan oy87.997
  • Geçerli oy84.442
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14107.044
  • 30 Mar 1493.944
  • 30 Mar 1491.060
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Palandöken Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 345 / 345
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %60,7
  • %60,7
  • %0
  • %60,7
  • %60,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %31,5
  • %29,8
  • %1,7
  • %31,5
  • %29,8
  • %1,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,3
  • %0
  • %2,3
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Sunar AK Parti
  • Fatma Canan Uçar İYİ Parti
  • Recep Şendur BBP
  • Hüsnü Gül HDP
  • Ayhan Erkem SP
  • Katılım oranı % 78,3
  • Toplam seçmen112.337
  • Kullanılan oy87.997
  • Geçerli oy84.442
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14107.044
  • 30 Mar 1493.944
  • 30 Mar 1491.060
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Palandöken Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Palandöken Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 345 / 345
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • HDP
  • SP
  • %60,7
    51.244 oy
  • %29,8
    25.159 oy
  • %3,5
    2.938 oy
  • %2,3
    1.948 oy
  • %1,9
    1.605 oy
  • %60,7
    51.244 oy
  • %29,8
    25.159 oy
  • %3,5
    2.938 oy
  • %2,3
    1.948 oy
  • %1,9
    1.605 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,1
    53.845 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    2.159 oy
  • %3,2
    2.921 oy
  • %3,9
    3.516 oy
  • %59,1
    53.845 oy
  • %0
  • %2,4
    2.159 oy
  • %3,2
    2.921 oy
  • %3,9
    3.516 oy
  • CHP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • VP
  • %1,7
    1.409 oy
  • %0,2
    139 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    1.409 oy
  • %0,2
    139 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.035 oy
  • %0,3
    290 oy
  • %30
    27.294 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    1.035 oy
  • %0,3
    290 oy
  • %30
    27.294 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Erzurum Palandöken Yerel Seçim Sonuçları Erzurum Palandöken İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Erzurum İlçe Seçim Sonuçları Erzurum Palandöken Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayları