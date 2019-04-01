Seçim Erzurum Köprüköy Seçim Sonuçları – Köprüköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Köprüköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Osman Belli
Osman Belli
AK Parti
%51,9
4.155 oy
İbrahim Hakkı Yağanoğlu
İYİ Parti
%44,4
3.558 oy
Diğer
%4
298 oy
Erzurum - Köprüköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 53 / 54
  • %98,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %51,9
  • %44,4
  • %0,8
  • %0,3
  • %0
  • %2,6
  • %51,9
  • %44,4
  • %0,8
  • %0,3
  • %0
  • %2,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,4
  • %0
  • %8,8
  • %0,2
  • %12,6
  • %39
  • %39,4
  • %0
  • %8,8
  • %0,2
  • %12,6
  • %39
Tüm Partiler
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İspir
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Karaçoban
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Karayazı
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Köprüköy
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Narman
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Oltu
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Olur
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Palandöken
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Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
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Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Belli AK Parti
  • İbrahim Hakkı Yağanoğlu İYİ Parti
  • İsmail İrmak BBP
  • Habip Kurt HDP
  • Ziya Balci SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen9.684
  • Kullanılan oy8.304
  • Geçerli oy8.011
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.814
  • 30 Mar 148.357
  • 30 Mar 148.037
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köprüköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 53 / 54
  • %98,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,9
  • %51,9
  • %0
  • %51,9
  • %51,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %44,7
  • %44,4
  • %0,3
  • %44,7
  • %44,4
  • %0,3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,8
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
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Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Belli AK Parti
  • İbrahim Hakkı Yağanoğlu İYİ Parti
  • İsmail İrmak BBP
  • Habip Kurt HDP
  • Ziya Balci SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen9.684
  • Kullanılan oy8.304
  • Geçerli oy8.011
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.814
  • 30 Mar 148.357
  • 30 Mar 148.037
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köprüköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Köprüköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 53 / 54
  • %98,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • HDP
  • SP
  • %51,9
    4.155 oy
  • %44,4
    3.558 oy
  • %1,8
    143 oy
  • %0,8
    66 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %51,9
    4.155 oy
  • %44,4
    3.558 oy
  • %1,8
    143 oy
  • %0,8
    66 oy
  • %0,7
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,4
    3.169 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,9
    2.889 oy
  • %8,8
    710 oy
  • %2,6
    207 oy
  • %39,4
    3.169 oy
  • %0
  • %35,9
    2.889 oy
  • %8,8
    710 oy
  • %2,6
    207 oy
  • CHP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • %0,3
    21 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    21 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    38 oy
  • %12,6
    1.011 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %0
  • %0,5
    38 oy
  • %12,6
    1.011 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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