Seçim Erzurum Tekman Seçim Sonuçları – Tekman Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tekman Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muzahit Karakuş
HDP
%48,5
5.176 oy
Mustafa Ergin
Mustafa Ergin
AK Parti
%46,5
4.959 oy
Diğer
%5
530 oy
Erzurum - Tekman İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %48,5
  • %46,5
  • %2,6
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %48,5
  • %46,5
  • %2,6
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,3
  • %24,8
  • %1,1
  • %0,2
  • %0
  • %13,5
  • %60,3
  • %24,8
  • %1,1
  • %0,2
  • %0
  • %13,5
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
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Aziziye
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Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muzahit Karakuş HDP
  • Mustafa Ergin AK Parti
  • Sebahattin Uludağ CHP
  • Feyzullah Sayan SP
  • Katılım oranı % 76,3
  • Toplam seçmen15.094
  • Kullanılan oy11.523
  • Geçerli oy10.665
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.345
  • 30 Mar 1411.856
  • 30 Mar 1411.299
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tekman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,6
  • %2,6
  • %0
  • %2,6
  • %2,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %48,5
  • %0
  • %48,5
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muzahit Karakuş HDP
  • Mustafa Ergin AK Parti
  • Sebahattin Uludağ CHP
  • Feyzullah Sayan SP
  • Katılım oranı % 76,3
  • Toplam seçmen15.094
  • Kullanılan oy11.523
  • Geçerli oy10.665
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.345
  • 30 Mar 1411.856
  • 30 Mar 1411.299
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tekman Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tekman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • MHP
  • %48,5
    5.176 oy
  • %46,5
    4.959 oy
  • %2,6
    276 oy
  • %2,4
    254 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,5
    5.176 oy
  • %46,5
    4.959 oy
  • %2,6
    276 oy
  • %2,4
    254 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,3
    6.818 oy
  • %24,8
    2.807 oy
  • %1,1
    123 oy
  • %11,5
    1.303 oy
  • %0,2
    26 oy
  • %60,3
    6.818 oy
  • %24,8
    2.807 oy
  • %1,1
    123 oy
  • %11,5
    1.303 oy
  • %0,2
    26 oy
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    177 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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