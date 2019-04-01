Seçim Erzurum Horasan Seçim Sonuçları – Horasan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Horasan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdulkadir Aydın
Abdulkadir Aydın
AK Parti
%56,1
10.671 oy
Abdulhatem Bastem
İYİ Parti
%38,5
7.328 oy
Diğer
%6
1.037 oy
Erzurum - Horasan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 129 / 129
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %56,1
  • %38,5
  • %2,5
  • %0,7
  • %0
  • %2,2
  • %56,1
  • %38,5
  • %2,5
  • %0,7
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,5
  • %0
  • %3
  • %0,4
  • %14,2
  • %44,9
  • %37,5
  • %0
  • %3
  • %0,4
  • %14,2
  • %44,9
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
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İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulkadir Aydın AK Parti
  • Abdulhatem Bastem İYİ Parti
  • Muammer Yılmaz HDP
  • Ahmet Aydın SP
  • Mehmet Şahin CHP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen24.351
  • Kullanılan oy20.049
  • Geçerli oy19.036
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.426
  • 30 Mar 1420.046
  • 30 Mar 1419.222
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Horasan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 129 / 129
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,1
  • %56,1
  • %0
  • %56,1
  • %56,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %39,2
  • %38,5
  • %0,7
  • %39,2
  • %38,5
  • %0,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,5
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulkadir Aydın AK Parti
  • Abdulhatem Bastem İYİ Parti
  • Muammer Yılmaz HDP
  • Ahmet Aydın SP
  • Mehmet Şahin CHP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen24.351
  • Kullanılan oy20.049
  • Geçerli oy19.036
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.426
  • 30 Mar 1420.046
  • 30 Mar 1419.222
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Horasan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Horasan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 129 / 129
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • %56,1
    10.671 oy
  • %38,5
    7.328 oy
  • %2,5
    472 oy
  • %1,5
    284 oy
  • %0,7
    140 oy
  • %56,1
    10.671 oy
  • %38,5
    7.328 oy
  • %2,5
    472 oy
  • %1,5
    284 oy
  • %0,7
    140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,5
    7.213 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    573 oy
  • %44,4
    8.534 oy
  • %0,4
    77 oy
  • %37,5
    7.213 oy
  • %0
  • %3
    573 oy
  • %44,4
    8.534 oy
  • %0,4
    77 oy
  • BBP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • VP
  • %0,6
    116 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    116 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    42 oy
  • %0,3
    60 oy
  • %14,2
    2.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0,3
    60 oy
  • %14,2
    2.723 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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