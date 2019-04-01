Seçim Erzurum Yakutiye Seçim Sonuçları – Yakutiye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yakutiye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mahmut Uçar
Mahmut Uçar
AK Parti
%69,6
61.069 oy
Alper Eminoğlu
İYİ Parti
%22,5
19.725 oy
Diğer
%8
6.963 oy
Erzurum - Yakutiye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 367 / 367
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %69,6
  • %22,5
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %5,8
  • %69,6
  • %22,5
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %5,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,7
  • %0
  • %0,8
  • %30,1
  • %1
  • %3,4
  • %64,7
  • %0
  • %0,8
  • %30,1
  • %1
  • %3,4
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
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Aziziye
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Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
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İspir
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Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Uçar AK Parti
  • Alper Eminoğlu İYİ Parti
  • Zülküf Yüksel BBP
  • Abubekir Coşkun SP
  • Cemal Koçak CHP
  • Katılım oranı % 79,5
  • Toplam seçmen114.955
  • Kullanılan oy91.333
  • Geçerli oy87.757
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14110.290
  • 30 Mar 1496.794
  • 30 Mar 1493.723
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yakutiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 367 / 367
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %69,6
  • %69,6
  • %0
  • %69,6
  • %69,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %24,6
  • %22,5
  • %2,2
  • %24,6
  • %22,5
  • %2,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Uçar AK Parti
  • Alper Eminoğlu İYİ Parti
  • Zülküf Yüksel BBP
  • Abubekir Coşkun SP
  • Cemal Koçak CHP
  • Katılım oranı % 79,5
  • Toplam seçmen114.955
  • Kullanılan oy91.333
  • Geçerli oy87.757
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14110.290
  • 30 Mar 1496.794
  • 30 Mar 1493.723
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yakutiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yakutiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 367 / 367
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • CHP
  • %69,6
    61.069 oy
  • %22,5
    19.725 oy
  • %2,9
    2.540 oy
  • %2,6
    2.323 oy
  • %2,2
    1.893 oy
  • %69,6
    61.069 oy
  • %22,5
    19.725 oy
  • %2,9
    2.540 oy
  • %2,6
    2.323 oy
  • %2,2
    1.893 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,7
    60.603 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    778 oy
  • %2,3
    2.134 oy
  • %0,8
    791 oy
  • %64,7
    60.603 oy
  • %0
  • %0,8
    778 oy
  • %2,3
    2.134 oy
  • %0,8
    791 oy
  • BTP
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    207 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    207 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    222 oy
  • %30,1
    28.237 oy
  • %1
    943 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    222 oy
  • %30,1
    28.237 oy
  • %1
    943 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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