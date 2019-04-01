Seçim Erzurum Tortum Seçim Sonuçları – Tortum Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tortum Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muammer Yiğider
BBP
%49,4
5.906 oy
Ömer Hancı
Ömer Hancı
AK Parti
%41,8
4.993 oy
Diğer
%9
1.060 oy
Erzurum - Tortum İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 83 / 85
  • %97,6
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %41,8
  • %3,1
  • %0,4
  • %0
  • %0
  • %54,7
  • %41,8
  • %3,1
  • %0,4
  • %0
  • %0
  • %54,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,4
  • %0
  • %0,6
  • %14,9
  • %0
  • %42
  • %42,4
  • %0
  • %0,6
  • %14,9
  • %0
  • %42
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
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Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muammer Yiğider BBP
  • Ömer Hancı AK Parti
  • İkram Korkmaz İYİ Parti
  • Yunus Keskin DP
  • Fahri Keleş BTP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen15.120
  • Kullanılan oy12.491
  • Geçerli oy11.959
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.891
  • 30 Mar 1412.901
  • 30 Mar 1412.428
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tortum Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 83 / 85
  • %97,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,8
  • %41,8
  • %0
  • %41,8
  • %41,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %3,5
  • %3,1
  • %0,4
  • %3,5
  • %3,1
  • %0,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muammer Yiğider BBP
  • Ömer Hancı AK Parti
  • İkram Korkmaz İYİ Parti
  • Yunus Keskin DP
  • Fahri Keleş BTP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen15.120
  • Kullanılan oy12.491
  • Geçerli oy11.959
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.891
  • 30 Mar 1412.901
  • 30 Mar 1412.428
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tortum Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tortum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 83 / 85
  • %97,6
  • BBP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • BTP
  • %49,4
    5.906 oy
  • %41,8
    4.993 oy
  • %3,1
    371 oy
  • %2
    242 oy
  • %1,3
    157 oy
  • %49,4
    5.906 oy
  • %41,8
    4.993 oy
  • %3,1
    371 oy
  • %2
    242 oy
  • %1,3
    157 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,2
    1.016 oy
  • %42,4
    5.270 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    177 oy
  • %8,2
    1.016 oy
  • %42,4
    5.270 oy
  • %0
  • %0
  • %1,4
    177 oy
  • Bağımsız
  • SP
  • CHP
  • Diğer
  • MHP
  • %1,1
    131 oy
  • %0,9
    107 oy
  • %0,4
    49 oy
  • %0
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    131 oy
  • %0,9
    107 oy
  • %0,4
    49 oy
  • %0
    3 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,8
    3.950 oy
  • %0,7
    81 oy
  • %0,6
    78 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,9
    1.856 oy
  • %31,8
    3.950 oy
  • %0,7
    81 oy
  • %0,6
    78 oy
  • %0
  • %14,9
    1.856 oy
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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