31 Mart 2019 Tortum Yerel Seçim Sonuçları
Muammer Yiğider
BBP
%49,4
5.906 oy
Ömer Hancı
AK Parti
%41,8
4.993 oy
Diğer
%9
1.060 oy
Erzurum - Tortum İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 83 / 85
- %97,6
Belediye Başkan Adayları
- Muammer Yiğider BBP
- Ömer Hancı AK Parti
- İkram Korkmaz İYİ Parti
- Yunus Keskin DP
- Fahri Keleş BTP
- Katılım oranı % 86,5
- Toplam seçmen15.120
- Kullanılan oy12.491
- Geçerli oy11.959
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1414.891
- 30 Mar 1412.901
- 30 Mar 1412.428
- Açılan sandık
- 83 / 85
- %97,6
Belediye Başkan Adayları
- Muammer Yiğider BBP
- Ömer Hancı AK Parti
- İkram Korkmaz İYİ Parti
- Yunus Keskin DP
- Fahri Keleş BTP
- Katılım oranı % 86,5
- Toplam seçmen15.120
- Kullanılan oy12.491
- Geçerli oy11.959
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1414.891
- 30 Mar 1412.901
- 30 Mar 1412.428
Tortum Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 83 / 85
- %97,6
Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aşkale Ahmet Yaptırmış % 100 % 62,8 % 0 % 2,1 % 33,3 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aşkale Ahmet Yaptırmış % 100 % 62,84 % 0 % 2,07 % 33,28 % 0 % 1,5 SP
- Aşkale (30 Mar 14) % 48,32 % 20,83 % 2,3 % 0 % 0 % 24,2 Bağımsız
- Aziziye Muhammed Cevdet Orhan % 100 % 60,9 % 0 % 0,9 % 14,7 % 0 % 20,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aziziye Muhammed Cevdet Orhan % 100 % 60,93 % 0 % 0,92 % 14,72 % 0 % 20,22 Bağımsız
- Aziziye (30 Mar 14) % 66,17 % 29,76 % 0,55 % 0 % 0 % 2,37 SP
- Çat Melik Yaşar % 100 % 51 % 0 % 37,3 % 0 % 0 % 10,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çat Melik Yaşar % 100 % 51,05 % 0 % 37,33 % 0 % 0 % 10,84 SP
- Çat (30 Mar 14) % 28,92 % 17,93 % 32,23 % 0 % 4,62 % 11,65 BBP
- Hınıs Erdoğan Eren % 100 % 54,1 % 0 % 0 % 0 % 41 % 3,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hınıs Erdoğan Eren % 100 % 54,14 % 0 % 0 % 0 % 41,05 % 3,45 SP
- Hınıs (30 Mar 14) % 26,91 % 0,63 % 12,77 % 0 % 39,08 % 19,09 SP
- Horasan Abdulkadir Aydın % 100 % 56,1 % 0 % 0,7 % 38,5 % 2,5 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Horasan Abdulkadir Aydın % 100 % 56,06 % 0 % 0,74 % 38,5 % 2,48 % 1,49 SP
- Horasan (30 Mar 14) % 37,52 % 14,17 % 0,4 % 0 % 2,98 % 44,4 SP
- İspir Ahmet Coşkun % 100 % 0 % 66,6 % 1 % 1,7 % 0 % 10,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İspir Ahmet Coşkun % 100 % 0 % 66,62 % 1,02 % 1,7 % 0 % 10,74 SP
- İspir (30 Mar 14) % 52,93 % 44,34 % 1 % 0 % 0 % 1,46 SP
- Karaçoban Halit Uğun % 100 % 41,9 % 0 % 1,6 % 0 % 54,6 % 1,2 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karaçoban Halit Uğun % 100 % 41,88 % 0 % 1,61 % 0 % 54,61 % 1,22 TKP
- Karaçoban (30 Mar 14) % 37,76 % 0,56 % 0,75 % 0 % 59,24 % 1,27 BTP
- Karayazı Melike Göksu % 100 % 37,6 % 0 % 1,5 % 4,1 % 51 % 4,8 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karayazı Melike Göksu % 100 % 37,6 % 0 % 1,53 % 4,1 % 50,96 % 4,78 Diğer
- Karayazı (30 Mar 14) % 27,49 % 0,27 % 0,45 % 0 % 62,08 % 8,07 SP
- Köprüköy Osman Belli % 98,1 % 51,9 % 0 % 0,3 % 44,4 % 0,8 % 1,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Köprüköy Osman Belli % 98,1 % 51,87 % 0 % 0,26 % 44,41 % 0,82 % 1,79 BBP
- Köprüköy (30 Mar 14) % 39,43 % 12,58 % 0,16 % 0 % 8,83 % 35,95 BBP
- Narman Burhanettin Eser % 100 % 63,2 % 0 % 0 % 4,4 % 0 % 29,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Narman Burhanettin Eser % 100 % 63,24 % 0 % 0 % 4,45 % 0 % 29,29 BBP
- Narman (30 Mar 14) % 42,03 % 14,71 % 1,38 % 0 % 0 % 19,26 Bağımsız
- Oltu Necmettin Taşci % 100 % 38,2 % 0 % 0,7 % 2,3 % 0 % 55,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Oltu Necmettin Taşci % 100 % 38,19 % 0 % 0,74 % 2,29 % 0 % 55,66 BBP
- Oltu (30 Mar 14) % 61,05 % 34 % 0,51 % 0 % 0 % 3,86 SP
- Olur Sıddık Demircan % 100 % 38,7 % 0 % 2,7 % 4,8 % 0 % 48,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Olur Sıddık Demircan % 100 % 38,71 % 0 % 2,66 % 4,82 % 0 % 48,79 Bağımsız
- Olur (30 Mar 14) % 35,72 % 24,16 % 2,23 % 0 % 0 % 31,74 Bağımsız
- Palandöken Muhammet Sunar % 100 % 60,7 % 0 % 1,7 % 29,8 % 2,3 % 3,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Palandöken Muhammet Sunar % 100 % 60,69 % 0 % 1,67 % 29,79 % 2,31 % 3,48 BBP
- Palandöken (30 Mar 14) % 59,13 % 29,97 % 1,14 % 0 % 3,21 % 3,86 SP
- Pasinler Ahmet Dölekli % 98,9 % 49,9 % 0 % 1,5 % 25,7 % 0 % 21,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pasinler Ahmet Dölekli % 98,9 % 49,88 % 0 % 1,51 % 25,69 % 0 % 21,5 BBP
- Pasinler (30 Mar 14) % 58,51 % 36,75 % 0,71 % 0 % 0 % 3,49 SP
- Pazaryolu İbrahim Şahin % 100 % 70,4 % 0 % 0,4 % 1,8 % 0 % 24,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pazaryolu İbrahim Şahin % 100 % 70,43 % 0 % 0,43 % 1,85 % 0 % 24,41 BBP
- Pazaryolu (30 Mar 14) % 57,7 % 2,84 % 1,02 % 0 % 0 % 36,81 Bağımsız
- Şenkaya Yavuz Bedir % 100 % 49,9 % 0 % 39,4 % 0 % 0 % 6,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şenkaya Yavuz Bedir % 100 % 49,92 % 0 % 39,41 % 0 % 0 % 6,15 DP
- Şenkaya (30 Mar 14) % 43,91 % 8,2 % 35,17 % 0 % 1,27 % 10,23 DP
- Tekman Muzahit Karakuş % 100 % 46,5 % 0 % 2,6 % 0 % 48,5 % 2,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tekman Muzahit Karakuş % 100 % 46,5 % 0 % 2,59 % 0 % 48,53 % 2,38 SP
- Tekman (30 Mar 14) % 24,84 % 0,23 % 1,09 % 0 % 60,34 % 11,53 SP
- Tortum Muammer Yiğider % 97,6 % 41,8 % 0 % 0,4 % 3,1 % 0 % 49,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tortum Muammer Yiğider % 97,6 % 41,75 % 0 % 0,41 % 3,1 % 0 % 49,39 BBP
- Tortum (30 Mar 14) % 42,4 % 14,93 % 0,63 % 0 % 0 % 31,78 Bağımsız
- Uzundere Hilmi Aktoprak % 100 % 0 % 80,5 % 0,8 % 12,1 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uzundere Hilmi Aktoprak % 100 % 0 % 80,46 % 0,85 % 12,05 % 0 % 3,75 SP
- Uzundere (30 Mar 14) % 57,6 % 31,41 % 0,6 % 0 % 0 % 9,99 SP
- Yakutiye Mahmut Uçar % 100 % 69,6 % 0 % 2,2 % 22,5 % 0 % 2,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yakutiye Mahmut Uçar % 100 % 69,59 % 0 % 2,16 % 22,48 % 0 % 2,89 BBP
- Yakutiye (30 Mar 14) % 64,66 % 30,13 % 0,84 % 0 % 1,01 % 2,28 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.280 / 2.284
- %99,8
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