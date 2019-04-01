Seçim Erzurum Olur Seçim Sonuçları – Olur Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Olur Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Sıddık Demircan
Bağımsız
%48,8
2.073 oy
Tahsin Oktay
Tahsin Oktay
AK Parti
%38,7
1.645 oy
Diğer
%12
531 oy
Erzurum - Olur İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %38,7
  • %4,8
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %53,8
  • %38,7
  • %4,8
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %53,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,7
  • %0
  • %2,2
  • %24,2
  • %0
  • %37,9
  • %35,7
  • %0
  • %2,2
  • %24,2
  • %0
  • %37,9
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sıddık Demircan Bağımsız
  • Tahsin Oktay AK Parti
  • Şule Ülkü Özgül İYİ Parti
  • Abdulkadir Kahraman BTP
  • Ferudun Kaplan CHP
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen5.641
  • Kullanılan oy4.530
  • Geçerli oy4.249
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.883
  • 30 Mar 144.875
  • 30 Mar 144.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Olur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %38,7
  • %38,7
  • %0
  • %38,7
  • %38,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %7,5
  • %4,8
  • %2,7
  • %7,5
  • %4,8
  • %2,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sıddık Demircan Bağımsız
  • Tahsin Oktay AK Parti
  • Şule Ülkü Özgül İYİ Parti
  • Abdulkadir Kahraman BTP
  • Ferudun Kaplan CHP
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen5.641
  • Kullanılan oy4.530
  • Geçerli oy4.249
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.883
  • 30 Mar 144.875
  • 30 Mar 144.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Olur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Olur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BTP
  • CHP
  • %48,8
    2.073 oy
  • %38,7
    1.645 oy
  • %4,8
    205 oy
  • %3,7
    159 oy
  • %2,7
    113 oy
  • %48,8
    2.073 oy
  • %38,7
    1.645 oy
  • %4,8
    205 oy
  • %3,7
    159 oy
  • %2,7
    113 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,7
    1.465 oy
  • %35,7
    1.649 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    96 oy
  • %2,2
    103 oy
  • %31,7
    1.465 oy
  • %35,7
    1.649 oy
  • %0
  • %2,1
    96 oy
  • %2,2
    103 oy
  • SP
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %1,3
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    54 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,3
    154 oy
  • %24,2
    1.115 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    34 oy
  • %3,3
    154 oy
  • %24,2
    1.115 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    34 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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