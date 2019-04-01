Seçim Erzurum Aşkale Seçim Sonuçları – Aşkale Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Aşkale Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Yaptırmış
Ahmet Yaptırmış
AK Parti
%62,8
8.543 oy
Fevzi Gürbüz
İYİ Parti
%33,3
4.525 oy
Diğer
%4
527 oy
Erzurum - Aşkale İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 102 / 102
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %62,8
  • %33,3
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %62,8
  • %33,3
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,3
  • %0
  • %2,3
  • %20,8
  • %0
  • %28,5
  • %48,3
  • %0
  • %2,3
  • %20,8
  • %0
  • %28,5
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
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Aziziye
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Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
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İspir
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Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Yaptırmış AK Parti
  • Fevzi Gürbüz İYİ Parti
  • Cemal Karausta CHP
  • Yılmaz Bayrak SP
  • Reşat Güven BTP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen16.285
  • Kullanılan oy14.178
  • Geçerli oy13.595
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.979
  • 30 Mar 1414.316
  • 30 Mar 1413.783
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aşkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 102 / 102
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %62,8
  • %62,8
  • %0
  • %62,8
  • %62,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %35,4
  • %33,3
  • %2,1
  • %35,4
  • %33,3
  • %2,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Yaptırmış AK Parti
  • Fevzi Gürbüz İYİ Parti
  • Cemal Karausta CHP
  • Yılmaz Bayrak SP
  • Reşat Güven BTP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen16.285
  • Kullanılan oy14.178
  • Geçerli oy13.595
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.979
  • 30 Mar 1414.316
  • 30 Mar 1413.783
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aşkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Aşkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 102 / 102
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %62,8
    8.543 oy
  • %33,3
    4.525 oy
  • %2,1
    282 oy
  • %1,5
    204 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %62,8
    8.543 oy
  • %33,3
    4.525 oy
  • %2,1
    282 oy
  • %1,5
    204 oy
  • %0,2
    22 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,3
    6.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    317 oy
  • %1,3
    184 oy
  • %3
    416 oy
  • %48,3
    6.660 oy
  • %0
  • %2,3
    317 oy
  • %1,3
    184 oy
  • %3
    416 oy
  • VP
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    19 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    19 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %20,8
    2.871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %20,8
    2.871 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %24,2
    3.335 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %24,2
    3.335 oy
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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