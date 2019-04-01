31 Mart 2019 Hakkari Yerel Seçim Sonuçları
Cihan Karaman
HDP
%59,9
19.174 oy
Cüneyt Epcim
AK Parti
%33,3
10.642 oy
Diğer
%7
2.169 oy
Hakkari İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 121 / 122
- %99,2
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Cihan Karaman HDP
- Cüneyt Epcim AK Parti
- Metin Koparan CHP
- Metin Tekin Bağımsız
- Yaşar Yorulmaz İYİ Parti
- Katılım oranı % 82,6
- Toplam seçmen40.237
- Kullanılan oy33.202
- Geçerli oy31.985
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1434.641
- 30 Mar 1428.521
- 30 Mar 1426.643
- Açılan sandık
- 121 / 122
- %99,2
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Cihan Karaman HDP
- Cüneyt Epcim AK Parti
- Metin Koparan CHP
- Metin Tekin Bağımsız
- Yaşar Yorulmaz İYİ Parti
- Katılım oranı % 82,6
- Toplam seçmen40.237
- Kullanılan oy33.202
- Geçerli oy31.985
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1434.641
- 30 Mar 1428.521
- 30 Mar 1426.643
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 3 1 +2
- MHP 0 0 0
- CHP 0 0 0
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 2 4 -2
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 1 -1
- Diğer 0 0 0
Hakkari İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Hakkari ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Büyükçiftlik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Büyükçiftlik % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Büyükçiftlik (30 Mar 14) İsmail Rüştü Zeydan % 38,01 % 0 % 0 % 0 % 61,99 % 0 SP
- Çukurca Ensar Dündar % 100 % 55,7 % 0 % 7,9 % 4,1 % 31,6 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çukurca Ensar Dündar % 100 % 55,75 % 0 % 7,87 % 4,07 % 31,56 % 0,75 SP
- Çukurca (30 Mar 14) Servet Tunç % 28,04 % 13,53 % 3,45 % 0 % 54,24 % 0,76 SP
- Derecik Ekrem Çetinkaya % 100 % 57,5 % 0 % 0,4 % 0,9 % 0 % 40,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derecik Ekrem Çetinkaya % 100 % 57,52 % 0 % 0,4 % 0,89 % 0 % 40,34 Bağımsız
- Derecik (30 Mar 14) Ekrem Çetinkaya % 72,7 % 0 % 0 % 0 % 15,15 % 10,43 SP
- Durankaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Durankaya % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Durankaya (30 Mar 14) Fatih Keskin % 12,5 % 0 % 0 % 0 % 1,82 % 85,68 Bağımsız
- Esendere % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Esendere % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Esendere (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Merkez Cihan Karaman % 99,2 % 33,3 % 0 % 2,6 % 1,5 % 59,9 % 1,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Cihan Karaman % 99,2 % 33,27 % 0 % 2,55 % 1,52 % 59,95 % 1,58 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 26,12 % 2,34 % 1,43 % 0 % 66,76 % 2,49 BTP
- Şemdinli Tahir Sakli % 100 % 48,1 % 0 % 5 % 0 % 46 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şemdinli Tahir Sakli % 100 % 48,13 % 0 % 4,98 % 0 % 45,99 % 0,56 SP
- Şemdinli (30 Mar 14) Seferi Yilmaz % 43,1 % 3,36 % 2,75 % 0 % 49,64 % 1,15 SP
- Yüksekova Remziye Yaşar % 99,2 % 29,8 % 0 % 2 % 1,4 % 66,4 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yüksekova Remziye Yaşar % 99,2 % 29,78 % 0 % 1,95 % 1,39 % 66,35 % 0,33 SP
- Yüksekova (30 Mar 14) Ruken Yetişkin % 10,48 % 1,46 % 1,04 % 0 % 86,57 % 0,45 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Hakkari Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 121 / 122
- %99,2
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