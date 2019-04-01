Seçim Hakkari Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Hakkari Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Hakkari Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cihan Karaman
HDP
%59,9
19.174 oy
Cüneyt Epcim
AK Parti
%33,3
10.642 oy
Diğer
%7
2.169 oy
Hakkari İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 121 / 122
  • %99,2
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %59,9
  • %33,3
  • %2,6
  • %1,5
  • %0
  • %2,7
  • %59,9
  • %33,3
  • %2,6
  • %1,5
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,8
  • %26,1
  • %1,4
  • %0
  • %2,3
  • %3,3
  • %66,8
  • %26,1
  • %1,4
  • %0
  • %2,3
  • %3,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
2
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇUK MER ŞEM YÜK
Çukurca
yukleniyor
Derecik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Şemdinli
yukleniyor
Yüksekova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cihan Karaman HDP
  • Cüneyt Epcim AK Parti
  • Metin Koparan CHP
  • Metin Tekin Bağımsız
  • Yaşar Yorulmaz İYİ Parti
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen40.237
  • Kullanılan oy33.202
  • Geçerli oy31.985
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.641
  • 30 Mar 1428.521
  • 30 Mar 1426.643
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hakkari İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 121 / 122
  • %99,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %33,3
  • %33,3
  • %0
  • %33,3
  • %33,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,1
  • %2,6
  • %1,5
  • %4,1
  • %2,6
  • %1,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %59,9
  • %0
  • %59,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇUK MER ŞEM YÜK
Çukurca
yukleniyor
Derecik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Şemdinli
yukleniyor
Yüksekova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cihan Karaman HDP
  • Cüneyt Epcim AK Parti
  • Metin Koparan CHP
  • Metin Tekin Bağımsız
  • Yaşar Yorulmaz İYİ Parti
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen40.237
  • Kullanılan oy33.202
  • Geçerli oy31.985
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.641
  • 30 Mar 1428.521
  • 30 Mar 1426.643
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hakkari İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 1 +2
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 2 4 -2
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 1 -1
  • Diğer 0 0 0

Hakkari İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hakkari ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hakkari Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 121 / 122
  • %99,2
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • %59,9
    19.174 oy
  • %33,3
    10.642 oy
  • %2,6
    816 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    485 oy
  • %59,9
    19.174 oy
  • %33,3
    10.642 oy
  • %2,6
    816 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    485 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    143 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    143 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    227 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    624 oy
  • %0,9
    227 oy
  • %0
  • %2,5
    664 oy
  • %0
  • %2,3
    624 oy
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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