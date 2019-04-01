Seçim Hakkari Yüksekova Seçim Sonuçları – Yüksekova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yüksekova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Remziye Yaşar
Remziye Yaşar
HDP
%65,9
18.946 oy
Teoman Zeydan
Teoman Zeydan
AK Parti
%30
8.621 oy
Diğer
%4
1.195 oy
Hakkari - Yüksekova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 123 / 131
  • %93,9
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %65,9
  • %30
  • %1,9
  • %1,3
  • %0
  • %1
  • %65,9
  • %30
  • %1,9
  • %1,3
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %86,6
  • %10,5
  • %1
  • %0
  • %1,5
  • %0,5
  • %86,6
  • %10,5
  • %1
  • %0
  • %1,5
  • %0,5
Tüm Partiler
ÇUK MER ŞEM YÜK
Çukurca
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Derecik
yukleniyor
Merkez
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Şemdinli
yukleniyor
Yüksekova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Remziye Yaşar HDP
  • Teoman Zeydan AK Parti
  • Peruz Çamlı CHP
  • Sabır Diri İYİ Parti
  • Yavuz Dalgıç SP
  • Katılım oranı % 77,4
  • Toplam seçmen43.169
  • Kullanılan oy31.343
  • Geçerli oy28.762
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1437.860
  • 30 Mar 1429.123
  • 30 Mar 1427.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yüksekova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 123 / 131
  • %93,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %30
  • %30
  • %0
  • %30
  • %30
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,2
  • %1,9
  • %1,3
  • %3,2
  • %1,9
  • %1,3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %65,9
  • %0
  • %65,9
Tüm Partiler
ÇUK MER ŞEM YÜK
Çukurca
yukleniyor
Derecik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Şemdinli
yukleniyor
Yüksekova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Remziye Yaşar HDP
  • Teoman Zeydan AK Parti
  • Peruz Çamlı CHP
  • Sabır Diri İYİ Parti
  • Yavuz Dalgıç SP
  • Katılım oranı % 77,4
  • Toplam seçmen43.169
  • Kullanılan oy31.343
  • Geçerli oy28.762
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1437.860
  • 30 Mar 1429.123
  • 30 Mar 1427.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yüksekova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yüksekova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 123 / 131
  • %93,9
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %65,9
    18.946 oy
  • %30
    8.621 oy
  • %1,9
    546 oy
  • %1,3
    362 oy
  • %0,7
    189 oy
  • %65,9
    18.946 oy
  • %30
    8.621 oy
  • %1,9
    546 oy
  • %1,3
    362 oy
  • %0,7
    189 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %86,6
    23.908 oy
  • %10,5
    2.895 oy
  • %1
    286 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %86,6
    23.908 oy
  • %10,5
    2.895 oy
  • %1
    286 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    65 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    65 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    125 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    402 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    125 oy
  • %0
  • %1,5
    402 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Hakkari İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hakkari ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hakkari Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    143 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    143 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    227 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    624 oy
  • %0,9
    227 oy
  • %0
  • %2,5
    664 oy
  • %0
  • %2,3
    624 oy
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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