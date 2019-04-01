31 Mart 2019 Çukurca Yerel Seçim Sonuçları
Ensar Dündar
AK Parti
%55,7
2.522 oy
Abubekir Kanar
HDP
%31,6
1.428 oy
Diğer
%12
574 oy
Hakkari - Çukurca İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 22 / 22
- %100
- Açılan sandık
- 22 / 22
- %100
Çukurca Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 22 / 22
- %100
Hakkari İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Hakkari ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çukurca Ensar Dündar % 100 % 55,7 % 0 % 7,9 % 4,1 % 31,6 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çukurca Ensar Dündar % 100 % 55,75 % 0 % 7,87 % 4,07 % 31,56 % 0,75 SP
- Çukurca (30 Mar 14) % 28,04 % 13,53 % 3,45 % 0 % 54,24 % 0,76 SP
- Derecik Ekrem Çetinkaya % 100 % 57,6 % 0 % 0,3 % 0,9 % 0 % 40,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Derecik Ekrem Çetinkaya % 100 % 57,59 % 0 % 0,28 % 0,91 % 0 % 40,43 Bağımsız
- Derecik (30 Mar 14) - - - - - -
- Merkez Cihan Karaman % 100 % 33,2 % 0 % 2,6 % 1,5 % 60 % 1,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Cihan Karaman % 100 % 33,25 % 0 % 2,56 % 1,52 % 59,97 % 1,57 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 26,12 % 2,34 % 1,43 % 0 % 66,76 % 2,49 BTP
- Şemdinli Tahir Sakli % 100 % 48,1 % 0 % 5 % 0 % 46 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şemdinli Tahir Sakli % 100 % 48,13 % 0 % 4,98 % 0 % 45,99 % 0,56 SP
- Şemdinli (30 Mar 14) % 43,1 % 3,36 % 2,75 % 0 % 49,64 % 1,15 SP
- Yüksekova Remziye Yaşar % 93,9 % 30 % 0 % 1,9 % 1,3 % 65,9 % 0,7 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yüksekova Remziye Yaşar % 93,9 % 29,97 % 0 % 1,9 % 1,26 % 65,87 % 0,66 Diğer
- Yüksekova (30 Mar 14) % 10,48 % 1,46 % 1,04 % 0 % 86,57 % 0,45 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Hakkari Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 122 / 122
- %100
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