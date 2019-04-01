Seçim Hakkari Şemdinli Seçim Sonuçları – Şemdinli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Şemdinli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Tahir Sakli
Tahir Sakli
AK Parti
%48,1
3.457 oy
Sami Beşer
Sami Beşer
HDP
%46
3.303 oy
Diğer
%6
422 oy
Hakkari - Şemdinli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %48,1
  • %46
  • %5
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %48,1
  • %46
  • %5
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,1
  • %49,6
  • %2,7
  • %3,4
  • %0
  • %1,2
  • %43,1
  • %49,6
  • %2,7
  • %3,4
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
ÇUK MER ŞEM YÜK
Çukurca
yukleniyor
Derecik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Şemdinli
yukleniyor
Yüksekova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tahir Sakli AK Parti
  • Sami Beşer HDP
  • Mirpenç Uysal CHP
  • Abdulvahit Çiftçi SP
  • Abdulgani Akdağ BTP
  • Katılım oranı % 78
  • Toplam seçmen9.837
  • Kullanılan oy7.671
  • Geçerli oy7.182
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.701
  • 30 Mar 146.265
  • 30 Mar 145.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şemdinli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,1
  • %48,1
  • %0
  • %48,1
  • %48,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %5
  • %5
  • %0
  • %5
  • %5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %46
  • %0
  • %46
Tüm Partiler
ÇUK MER ŞEM YÜK
Çukurca
yukleniyor
Derecik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Şemdinli
yukleniyor
Yüksekova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tahir Sakli AK Parti
  • Sami Beşer HDP
  • Mirpenç Uysal CHP
  • Abdulvahit Çiftçi SP
  • Abdulgani Akdağ BTP
  • Katılım oranı % 78
  • Toplam seçmen9.837
  • Kullanılan oy7.671
  • Geçerli oy7.182
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.701
  • 30 Mar 146.265
  • 30 Mar 145.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şemdinli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Şemdinli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %48,1
    3.457 oy
  • %46
    3.303 oy
  • %5
    358 oy
  • %0,6
    40 oy
  • %0,3
    24 oy
  • %48,1
    3.457 oy
  • %46
    3.303 oy
  • %5
    358 oy
  • %0,6
    40 oy
  • %0,3
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,1
    2.511 oy
  • %49,6
    2.892 oy
  • %2,7
    160 oy
  • %1,2
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,1
    2.511 oy
  • %49,6
    2.892 oy
  • %2,7
    160 oy
  • %1,2
    67 oy
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,4
    196 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,4
    196 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Hakkari İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hakkari ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hakkari Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    143 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    143 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    227 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    624 oy
  • %0,9
    227 oy
  • %0
  • %2,5
    664 oy
  • %0
  • %2,3
    624 oy
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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