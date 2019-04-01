Seçim Bursa Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Bursa Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Bursa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Alinur Aktaş
Alinur Aktaş
AK Parti
%49,6
897.881 oy
Mustafa Bozbey
Mustafa Bozbey
CHP
%47
850.111 oy
Diğer
%3
61.367 oy
Bursa İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6.835 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,6
  • %47
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %49,6
  • %47
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
  • %28,7
  • %15,3
  • %0
  • %0
  • %6,5
  • %49,5
  • %28,7
  • %15,3
  • %0
  • %0
  • %6,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13
3
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alinur Aktaş AK Parti
  • Mustafa Bozbey CHP
  • Mehmet Atmaca SP
  • Metin Engin DP
  • Ahmet Murat Özbilge DSP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen2.177.764
  • Kullanılan oy1.868.000
  • Geçerli oy1.809.359
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.982.143
  • 30 Mar 141.798.649
  • 30 Mar 141.721.340
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6.835 / 6.841
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,6
  • %49,6
  • %0
  • %49,6
  • %49,6
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47
  • %47
  • %0
  • %47
  • %47
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alinur Aktaş AK Parti
  • Mustafa Bozbey CHP
  • Mehmet Atmaca SP
  • Metin Engin DP
  • Ahmet Murat Özbilge DSP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen2.177.764
  • Kullanılan oy1.868.000
  • Geçerli oy1.809.359
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.982.143
  • 30 Mar 141.798.649
  • 30 Mar 141.721.340
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 13 15 -2
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 3 2 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.835 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.881 oy
  • %47
    850.111 oy
  • %1,8
    32.567 oy
  • %0,7
    11.867 oy
  • %0,3
    5.963 oy
  • %49,6
    897.881 oy
  • %47
    850.111 oy
  • %1,8
    32.567 oy
  • %0,7
    11.867 oy
  • %0,3
    5.963 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,3
    4.731 oy
  • %0,2
    3.543 oy
  • %0,1
    1.446 oy
  • %0,1
    1.250 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    4.731 oy
  • %0,2
    3.543 oy
  • %0,1
    1.446 oy
  • %0,1
    1.250 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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