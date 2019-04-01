31 Mart 2019 Bursa Yerel Seçim Sonuçları
Alinur Aktaş
AK Parti
%49,6
897.881 oy
Mustafa Bozbey
CHP
%47
850.111 oy
Diğer
%3
61.367 oy
Bursa İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6.835 / 6.841
- %99,9
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Alinur Aktaş AK Parti
- Mustafa Bozbey CHP
- Mehmet Atmaca SP
- Metin Engin DP
- Ahmet Murat Özbilge DSP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen2.177.764
- Kullanılan oy1.868.000
- Geçerli oy1.809.359
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.982.143
- 30 Mar 141.798.649
- 30 Mar 141.721.340
- Açılan sandık
- 6.835 / 6.841
- %99,9
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Alinur Aktaş AK Parti
- Mustafa Bozbey CHP
- Mehmet Atmaca SP
- Metin Engin DP
- Ahmet Murat Özbilge DSP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen2.177.764
- Kullanılan oy1.868.000
- Geçerli oy1.809.359
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.982.143
- 30 Mar 141.798.649
- 30 Mar 141.721.340
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Büyükorhan AK Parti %63,6 AK Parti %49,4
- Gemlik CHP %47,3 AK Parti %38,9
- Gürsu AK Parti %62,1 AK Parti %49,3
- Harmancık AK Parti %55,8 AK Parti %45
- İnegöl AK Parti %63,6 AK Parti %55,2
- İznik AK Parti %50,8 AK Parti %41,6
- Karacabey AK Parti %40,2 AK Parti %35
- Keles AK Parti %60 AK Parti %54,2
- Kestel AK Parti %54,2 AK Parti %43,9
- Mudanya CHP %53,5 CHP %41,1
- Mustafakemalpaşa AK Parti %48,4 AK Parti %40,7
- Nilüfer CHP %62 CHP %54,7
- Orhaneli AK Parti %52,8 AK Parti %44,2
- Orhangazi AK Parti %39,7 AK Parti %41
- Osmangazi AK Parti %50,5 AK Parti %47,3
- Yenişehir MHP %48 AK Parti %44,6
- Yıldırım AK Parti %56,3 AK Parti %50,4
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 13 15 -2
- MHP 1 0 +1
- CHP 3 2 +1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Büyükorhan Ahmet Korkmaz % 100 % 63,6 % 0 % 0 % 32,2 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Büyükorhan Ahmet Korkmaz % 100 % 63,63 % 0 % 0 % 32,17 % 0 % 1,97 SP
- Büyükorhan (30 Mar 14) Hasan Taş % 49,4 % 44,59 % 2,57 % 0 % 0 % 2,01 SP
- Gemlik Mehmet Uğur Sertaslan % 100 % 42,3 % 0 % 47,3 % 0 % 0 % 6,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gemlik Mehmet Uğur Sertaslan % 100 % 42,3 % 0 % 47,25 % 0 % 0 % 6,07 SP
- Gemlik (30 Mar 14) Refik Yılmaz % 38,85 % 31,78 % 22,64 % 0 % 0 % 3,59 SP
- Gürsu Mustafa Işık % 100 % 62,1 % 0 % 32,9 % 0 % 0 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gürsu Mustafa Işık % 100 % 62,06 % 0 % 32,89 % 0 % 0 % 3,49 SP
- Gürsu (30 Mar 14) Cüneyt Yıldız % 49,34 % 26,38 % 14,12 % 0 % 0 % 7,89 SP
- Harmancık Yılmaz Ataş % 100 % 55,8 % 0 % 41,8 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Harmancık Yılmaz Ataş % 100 % 55,75 % 0 % 41,84 % 0 % 0 % 1,59 SP
- Harmancık (30 Mar 14) Mustafa Çetinkaya % 44,98 % 23,81 % 27,44 % 0 % 0 % 2,88 SP
- İnegöl Alper Taban % 100 % 63,6 % 0 % 0 % 22,6 % 3,2 % 8,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İnegöl Alper Taban % 100 % 63,57 % 0 % 0 % 22,64 % 3,19 % 8,08 SP
- İnegöl (30 Mar 14) Alinur Aktaş % 55,21 % 32,59 % 3,83 % 0 % 0 % 5,49 SP
- İznik Kağan Mehmet Usta % 100 % 50,8 % 0 % 0 % 45,9 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İznik Kağan Mehmet Usta % 100 % 50,78 % 0 % 0 % 45,87 % 0 % 1,87 SP
- İznik (30 Mar 14) Osman Sargın % 41,57 % 25,24 % 30,67 % 0 % 0 % 2,07 SP
- Karacabey Ali Özkan % 100 % 40,2 % 0 % 0 % 35,8 % 0 % 21,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karacabey Ali Özkan % 100 % 40,23 % 0 % 0 % 35,78 % 0 % 21,22 DP
- Karacabey (30 Mar 14) Ali Özkan % 35,04 % 28,24 % 12,15 % 0 % 0 % 14,85 DP
- Keles Mehmet Keskin % 100 % 60 % 0 % 0 % 34,5 % 0 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keles Mehmet Keskin % 100 % 59,97 % 0 % 0 % 34,5 % 0 % 3,61 SP
- Keles (30 Mar 14) Mehmet Teke % 54,23 % 33 % 8,29 % 0 % 0 % 2,23 SP
- Kestel Önder Tanır % 100 % 54,2 % 0 % 38,9 % 0 % 0 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kestel Önder Tanır % 100 % 54,2 % 0 % 38,93 % 0 % 0 % 5,52 SP
- Kestel (30 Mar 14) Yener Acar % 43,92 % 25,7 % 22,12 % 0 % 0 % 6,06 SP
- Mudanya Hayri Türkyılmaz % 100 % 41,9 % 0 % 53,5 % 0 % 0 % 2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mudanya Hayri Türkyılmaz % 100 % 41,87 % 0 % 53,45 % 0 % 0 % 1,96 DP
- Mudanya (30 Mar 14) Hayri Türkyılmaz % 33,64 % 21,65 % 41,13 % 0 % 0 % 1,23 DP
- Mustafakemalpaşa Mehmet Kanar % 100 % 48,4 % 0 % 0 % 47,5 % 0 % 1,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mustafakemalpaşa Mehmet Kanar % 100 % 48,36 % 0 % 0 % 47,48 % 0 % 1,84 DP
- Mustafakemalpaşa (30 Mar 14) Sadi Kurtulan % 40,7 % 22,27 % 30,49 % 0 % 0 % 4,05 DP
- Nilüfer Turgay Erdem % 99,5 % 35,2 % 0 % 62 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nilüfer Turgay Erdem % 99,5 % 35,16 % 0 % 62,02 % 0 % 0 % 1,5 SP
- Nilüfer (30 Mar 14) Mustafa Bozbey % 34,65 % 7,48 % 54,7 % 0 % 0 % 0,94 Bağımsız
- Orhaneli Ali Aykurt % 100 % 52,8 % 0 % 0 % 43 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Orhaneli Ali Aykurt % 100 % 52,82 % 0 % 0 % 42,99 % 0 % 2,22 SP
- Orhaneli (30 Mar 14) İrfan Tatlıoğlu % 44,19 % 41,98 % 8,66 % 0 % 0 % 3,76 SP
- Orhangazi Bekir Aydın % 100 % 39,7 % 0 % 0 % 25,6 % 0 % 22,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Orhangazi Bekir Aydın % 100 % 39,67 % 0 % 0 % 25,6 % 0 % 22,36 DP
- Orhangazi (30 Mar 14) Neşet Çağlayan % 40,97 % 11,34 % 9,3 % 0 % 0 % 35,23 DP
- Osmangazi Mustafa Dündar % 100 % 50,5 % 0 % 45,5 % 0 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Osmangazi Mustafa Dündar % 100 % 50,53 % 0 % 45,54 % 0 % 0 % 1,96 SP
- Osmangazi (30 Mar 14) Mustafa Dündar % 47,29 % 13,88 % 31,46 % 0 % 0 % 4,18 SP
- Yenişehir Davut Aydın % 99,4 % 0 % 48 % 0 % 40,2 % 2,3 % 7,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenişehir Davut Aydın % 99,4 % 0 % 47,97 % 0 % 40,16 % 2,34 % 7,21 SP
- Yenişehir (30 Mar 14) Süleyman Çelik % 44,58 % 41,31 % 8,72 % 0 % 0 % 2,38 Bağımsız
- Yıldırım Oktay Yılmaz % 100 % 56,3 % 0 % 38,2 % 0 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yıldırım Oktay Yılmaz % 100 % 56,3 % 0 % 38,25 % 0 % 0 % 2,1 SP
- Yıldırım (30 Mar 14) İsmail Hakkı Edebali % 50,35 % 25,28 % 16,67 % 0 % 0 % 3,63 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6.835 / 6.841
- %99,9
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