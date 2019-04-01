Seçim Bursa Orhangazi Seçim Sonuçları – Orhangazi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Orhangazi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bekir Aydın
Bekir Aydın
AK Parti
%39,6
19.540 oy
İsmail Yılmaz
İsmail Yılmaz
İYİ Parti
%25,3
12.506 oy
Diğer
%35
17.339 oy
Bursa - Orhangazi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 188 / 192
  • %97,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %39,6
  • %25,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %35,1
  • %39,6
  • %25,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %35,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41
  • %0
  • %11,3
  • %9,3
  • %0
  • %38,4
  • %41
  • %0
  • %11,3
  • %9,3
  • %0
  • %38,4
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Aydın AK Parti
  • İsmail Yılmaz İYİ Parti
  • Şaban Çetin Çoklar DP
  • Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu SP
  • İbrahim İnce DSP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen59.994
  • Kullanılan oy51.306
  • Geçerli oy49.385
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1456.675
  • 30 Mar 1451.838
  • 30 Mar 1449.237
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Orhangazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 188 / 192
  • %97,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %39,6
  • %39,6
  • %0
  • %39,6
  • %39,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %25,3
  • %25,3
  • %0
  • %25,3
  • %25,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Aydın AK Parti
  • İsmail Yılmaz İYİ Parti
  • Şaban Çetin Çoklar DP
  • Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu SP
  • İbrahim İnce DSP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen59.994
  • Kullanılan oy51.306
  • Geçerli oy49.385
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1456.675
  • 30 Mar 1451.838
  • 30 Mar 1449.237
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Orhangazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Orhangazi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 188 / 192
  • %97,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %39,6
    19.540 oy
  • %25,3
    12.506 oy
  • %22,5
    11.094 oy
  • %10,1
    4.994 oy
  • %0,8
    411 oy
  • %39,6
    19.540 oy
  • %25,3
    12.506 oy
  • %22,5
    11.094 oy
  • %10,1
    4.994 oy
  • %0,8
    411 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41
    20.170 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,2
    17.345 oy
  • %1,7
    849 oy
  • %0
    0 oy
  • %41
    20.170 oy
  • %0
  • %35,2
    17.345 oy
  • %1,7
    849 oy
  • %0
  • BTP
  • BBP
  • Diğer
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,7
    366 oy
  • %0,3
    161 oy
  • %0,3
    136 oy
  • %0,2
    114 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0,7
    366 oy
  • %0,3
    161 oy
  • %0,3
    136 oy
  • %0,2
    114 oy
  • %0,1
    63 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    103 oy
  • %0,3
    160 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    245 oy
  • %0,2
    103 oy
  • %0,3
    160 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    245 oy
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,3
    5.584 oy
  • %9,3
    4.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,3
    5.584 oy
  • %9,3
    4.577 oy
  • %0
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Bursa Orhangazi Yerel Seçim Sonuçları Bursa Orhangazi İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Bursa İlçe Seçim Sonuçları Bursa Orhangazi Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayları