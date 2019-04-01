Seçim Bursa Nilüfer Seçim Sonuçları – Nilüfer Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Nilüfer Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Turgay Erdem
Turgay Erdem
CHP
%62
166.147 oy
Necati Şahin
Necati Şahin
AK Parti
%35,2
94.162 oy
Diğer
%3
7.572 oy
Bursa - Nilüfer İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 943 / 943
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %62
  • %35,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • %62
  • %35,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
  • %34,7
  • %7,5
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %54,7
  • %34,7
  • %7,5
  • %0
  • %0
  • %3,2
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Erdem CHP
  • Necati Şahin AK Parti
  • Mehmet Cihan Terzioğlu SP
  • Muhittin Değirmenci DP
  • İbrahim Alkaya DSP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen315.834
  • Kullanılan oy273.343
  • Geçerli oy267.881
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14257.975
  • 30 Mar 14235.601
  • 30 Mar 14228.019
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nilüfer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 943 / 943
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %62
  • %62
  • %0
  • %62
  • %62
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %35,2
  • %35,2
  • %0
  • %35,2
  • %35,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Erdem CHP
  • Necati Şahin AK Parti
  • Mehmet Cihan Terzioğlu SP
  • Muhittin Değirmenci DP
  • İbrahim Alkaya DSP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen315.834
  • Kullanılan oy273.343
  • Geçerli oy267.881
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14257.975
  • 30 Mar 14235.601
  • 30 Mar 14228.019
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nilüfer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Nilüfer Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 943 / 943
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %62
    166.147 oy
  • %35,2
    94.162 oy
  • %1,5
    4.029 oy
  • %0,4
    1.120 oy
  • %0,4
    1.094 oy
  • %62
    166.147 oy
  • %35,2
    94.162 oy
  • %1,5
    4.029 oy
  • %0,4
    1.120 oy
  • %0,4
    1.094 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,7
    124.719 oy
  • %34,7
    79.016 oy
  • %0,8
    1.825 oy
  • %0,2
    525 oy
  • %0,1
    303 oy
  • %54,7
    124.719 oy
  • %34,7
    79.016 oy
  • %0,8
    1.825 oy
  • %0,2
    525 oy
  • %0,1
    303 oy
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    796 oy
  • %0,2
    533 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    796 oy
  • %0,2
    533 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    269 oy
  • %7,5
    17.065 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    269 oy
  • %7,5
    17.065 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    1.383 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    2.138 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    1.383 oy
  • %0
  • %0,9
    2.138 oy
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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