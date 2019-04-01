Seçim Bursa Mudanya Seçim Sonuçları – Mudanya Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Mudanya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hayri Türkyılmaz
Hayri Türkyılmaz
CHP
%53,5
33.664 oy
Ahmet Murat Ünal
Ahmet Murat Ünal
AK Parti
%41,9
26.372 oy
Diğer
%5
2.942 oy
Bursa - Mudanya İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 237 / 237
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,5
  • %41,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,7
  • %53,5
  • %41,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
  • %33,6
  • %21,6
  • %0
  • %0
  • %3,6
  • %41,1
  • %33,6
  • %21,6
  • %0
  • %0
  • %3,6
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayri Türkyılmaz CHP
  • Ahmet Murat Ünal AK Parti
  • Erkan Can DP
  • Engin Tokgöz DSP
  • Nebi Yurtsever SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen74.859
  • Kullanılan oy64.501
  • Geçerli oy62.978
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.193
  • 30 Mar 1455.619
  • 30 Mar 1453.696
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mudanya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 237 / 237
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • %53,5
  • %53,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,9
  • %41,9
  • %0
  • %41,9
  • %41,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayri Türkyılmaz CHP
  • Ahmet Murat Ünal AK Parti
  • Erkan Can DP
  • Engin Tokgöz DSP
  • Nebi Yurtsever SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen74.859
  • Kullanılan oy64.501
  • Geçerli oy62.978
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.193
  • 30 Mar 1455.619
  • 30 Mar 1453.696
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mudanya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Mudanya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 237 / 237
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • DSP
  • SP
  • %53,5
    33.664 oy
  • %41,9
    26.372 oy
  • %2
    1.232 oy
  • %1,4
    909 oy
  • %0,9
    552 oy
  • %53,5
    33.664 oy
  • %41,9
    26.372 oy
  • %2
    1.232 oy
  • %1,4
    909 oy
  • %0,9
    552 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    22.083 oy
  • %33,6
    18.063 oy
  • %1,2
    658 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %1
    531 oy
  • %41,1
    22.083 oy
  • %33,6
    18.063 oy
  • %1,2
    658 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %1
    531 oy
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    155 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    155 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %21,6
    11.624 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    71 oy
  • %21,6
    11.624 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    189 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    238 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    189 oy
  • %0
  • %0,4
    238 oy
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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