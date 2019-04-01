31 Mart 2019 Mudanya Yerel Seçim Sonuçları
Hayri Türkyılmaz
CHP
%53,5
33.664 oy
Ahmet Murat Ünal
AK Parti
%41,9
26.372 oy
Diğer
%5
2.942 oy
Bursa - Mudanya İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 237 / 237
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hayri Türkyılmaz CHP
- Ahmet Murat Ünal AK Parti
- Erkan Can DP
- Engin Tokgöz DSP
- Nebi Yurtsever SP
- Katılım oranı % 86,2
- Toplam seçmen74.859
- Kullanılan oy64.501
- Geçerli oy62.978
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1461.193
- 30 Mar 1455.619
- 30 Mar 1453.696
- Açılan sandık
- 237 / 237
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hayri Türkyılmaz CHP
- Ahmet Murat Ünal AK Parti
- Erkan Can DP
- Engin Tokgöz DSP
- Nebi Yurtsever SP
- Katılım oranı % 86,2
- Toplam seçmen74.859
- Kullanılan oy64.501
- Geçerli oy62.978
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1461.193
- 30 Mar 1455.619
- 30 Mar 1453.696
Mudanya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 237 / 237
- %100
Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Büyükorhan Ahmet Korkmaz % 100 % 63,7 % 0 % 0 % 32,2 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Büyükorhan Ahmet Korkmaz % 100 % 63,69 % 0 % 0 % 32,2 % 0 % 2 SP
- Büyükorhan (30 Mar 14) % 49,4 % 44,59 % 2,57 % 0 % 0 % 2,01 SP
- Gemlik Mehmet Uğur Sertaslan % 100 % 42,2 % 0 % 47,4 % 0 % 0 % 6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gemlik Mehmet Uğur Sertaslan % 100 % 42,18 % 0 % 47,38 % 0 % 0 % 6,05 SP
- Gemlik (30 Mar 14) % 38,85 % 31,78 % 22,64 % 0 % 0 % 3,59 SP
- Gürsu Mustafa Işık % 100 % 62,1 % 0 % 32,9 % 0 % 0 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gürsu Mustafa Işık % 100 % 62,06 % 0 % 32,89 % 0 % 0 % 3,49 SP
- Gürsu (30 Mar 14) % 49,34 % 26,38 % 14,12 % 0 % 0 % 7,89 SP
- Harmancık Yılmaz Ataş % 100 % 55,8 % 0 % 41,8 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Harmancık Yılmaz Ataş % 100 % 55,75 % 0 % 41,84 % 0 % 0 % 1,59 SP
- Harmancık (30 Mar 14) % 44,98 % 23,81 % 27,44 % 0 % 0 % 2,88 SP
- İnegöl Alper Taban % 100 % 63,6 % 0 % 0 % 22,6 % 3,1 % 8,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İnegöl Alper Taban % 100 % 63,63 % 0 % 0 % 22,64 % 3,12 % 8,08 SP
- İnegöl (30 Mar 14) % 55,21 % 32,59 % 3,83 % 0 % 0 % 5,49 SP
- İznik Kağan Mehmet Usta % 100 % 50,8 % 0 % 0 % 45,9 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İznik Kağan Mehmet Usta % 100 % 50,78 % 0 % 0 % 45,87 % 0 % 1,87 SP
- İznik (30 Mar 14) % 41,57 % 25,24 % 30,67 % 0 % 0 % 2,07 SP
- Karacabey Ali Özkan % 100 % 40,2 % 0 % 0 % 35,8 % 0 % 21,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karacabey Ali Özkan % 100 % 40,23 % 0 % 0 % 35,78 % 0 % 21,22 DP
- Karacabey (30 Mar 14) % 35,04 % 28,24 % 12,15 % 0 % 0 % 14,85 DP
- Keles Mehmet Keskin % 100 % 60 % 0 % 0 % 34,5 % 0 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keles Mehmet Keskin % 100 % 59,97 % 0 % 0 % 34,5 % 0 % 3,61 SP
- Keles (30 Mar 14) % 54,23 % 33 % 8,29 % 0 % 0 % 2,23 SP
- Kestel Önder Tanır % 100 % 54,2 % 0 % 38,9 % 0 % 0 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kestel Önder Tanır % 100 % 54,2 % 0 % 38,93 % 0 % 0 % 5,52 SP
- Kestel (30 Mar 14) % 43,92 % 25,7 % 22,12 % 0 % 0 % 6,06 SP
- Mudanya Hayri Türkyılmaz % 100 % 41,9 % 0 % 53,5 % 0 % 0 % 2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mudanya Hayri Türkyılmaz % 100 % 41,87 % 0 % 53,45 % 0 % 0 % 1,96 DP
- Mudanya (30 Mar 14) % 33,64 % 21,65 % 41,13 % 0 % 0 % 1,23 DP
- Mustafakemalpaşa Mehmet Kanar % 100 % 48,4 % 0 % 0 % 47,5 % 0 % 1,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mustafakemalpaşa Mehmet Kanar % 100 % 48,36 % 0 % 0 % 47,48 % 0 % 1,84 DP
- Mustafakemalpaşa (30 Mar 14) % 40,7 % 22,27 % 30,49 % 0 % 0 % 4,05 DP
- Nilüfer Turgay Erdem % 100 % 35,2 % 0 % 62 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Nilüfer Turgay Erdem % 100 % 35,15 % 0 % 62,02 % 0 % 0 % 1,5 SP
- Nilüfer (30 Mar 14) % 34,65 % 7,48 % 54,7 % 0 % 0 % 0,94 Bağımsız
- Orhaneli Ali Aykurt % 100 % 52,7 % 0 % 0 % 43,1 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Orhaneli Ali Aykurt % 100 % 52,74 % 0 % 0 % 43,14 % 0 % 2,13 SP
- Orhaneli (30 Mar 14) % 44,19 % 41,98 % 8,66 % 0 % 0 % 3,76 SP
- Orhangazi Bekir Aydın % 97,9 % 39,6 % 0 % 0 % 25,3 % 0 % 22,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Orhangazi Bekir Aydın % 97,9 % 39,57 % 0 % 0 % 25,32 % 0 % 22,46 DP
- Orhangazi (30 Mar 14) % 40,97 % 11,34 % 9,3 % 0 % 0 % 35,23 DP
- Osmangazi Mustafa Dündar % 99,9 % 50,5 % 0 % 45,5 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Osmangazi Mustafa Dündar % 99,9 % 50,48 % 0 % 45,54 % 0 % 0 % 1,86 SP
- Osmangazi (30 Mar 14) % 47,29 % 13,88 % 31,46 % 0 % 0 % 4,18 SP
- Yenişehir Davut Aydın % 100 % 0 % 48 % 0 % 40,2 % 2,3 % 7,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenişehir Davut Aydın % 100 % 0 % 47,96 % 0 % 40,16 % 2,34 % 7,21 SP
- Yenişehir (30 Mar 14) % 44,58 % 41,31 % 8,72 % 0 % 0 % 2,38 Bağımsız
- Yıldırım Oktay Yılmaz % 99,5 % 56,2 % 0 % 38,1 % 0 % 0 % 2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yıldırım Oktay Yılmaz % 99,5 % 56,18 % 0 % 38,12 % 0 % 0 % 1,99 SP
- Yıldırım (30 Mar 14) % 50,35 % 25,28 % 16,67 % 0 % 0 % 3,63 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6.832 / 6.841
- %99,9
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi