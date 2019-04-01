Seçim Bursa Büyükorhan Seçim Sonuçları – Büyükorhan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Büyükorhan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Korkmaz
Ahmet Korkmaz
AK Parti
%63,7
4.575 oy
Kamil Mehmet Acaroğlu
Kamil Mehmet Acaroğlu
İYİ Parti
%32,2
2.313 oy
Diğer
%4
295 oy
Bursa - Büyükorhan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %63,7
  • %32,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • %63,7
  • %32,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
  • %0
  • %44,6
  • %2,6
  • %0
  • %3,4
  • %49,4
  • %0
  • %44,6
  • %2,6
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Korkmaz AK Parti
  • Kamil Mehmet Acaroğlu İYİ Parti
  • İsmail Şaşkın SP
  • Aydın Keleşoğlu VP
  • Ali Osman Makar DP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen8.301
  • Kullanılan oy7.776
  • Geçerli oy7.183
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.175
  • 30 Mar 148.643
  • 30 Mar 147.941
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Büyükorhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,7
  • %63,7
  • %0
  • %63,7
  • %63,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %32,2
  • %32,2
  • %0
  • %32,2
  • %32,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Korkmaz AK Parti
  • Kamil Mehmet Acaroğlu İYİ Parti
  • İsmail Şaşkın SP
  • Aydın Keleşoğlu VP
  • Ali Osman Makar DP
  • Katılım oranı % 93,7
  • Toplam seçmen8.301
  • Kullanılan oy7.776
  • Geçerli oy7.183
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.175
  • 30 Mar 148.643
  • 30 Mar 147.941
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Büyükorhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Büyükorhan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • DP
  • %63,7
    4.575 oy
  • %32,2
    2.313 oy
  • %2
    144 oy
  • %0,8
    55 oy
  • %0,8
    54 oy
  • %63,7
    4.575 oy
  • %32,2
    2.313 oy
  • %2
    144 oy
  • %0,8
    55 oy
  • %0,8
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    3.923 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    160 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,4
    3.923 oy
  • %0
  • %2
    160 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,4
    29 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    29 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,6
    3.541 oy
  • %2,6
    204 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    36 oy
  • %0
  • %44,6
    3.541 oy
  • %2,6
    204 oy
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    41 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    41 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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