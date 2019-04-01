Seçim Bursa Gürsu Seçim Sonuçları – Gürsu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gürsu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Işık
Mustafa Işık
AK Parti
%62,1
30.169 oy
Funda Türkcoş Pekiner
Funda Türkcoş Pekiner
CHP
%32,9
15.988 oy
Diğer
%5
2.456 oy
Bursa - Gürsu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %62,1
  • %32,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,1
  • %62,1
  • %32,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,3
  • %14,1
  • %26,4
  • %0
  • %0
  • %10,2
  • %49,3
  • %14,1
  • %26,4
  • %0
  • %0
  • %10,2
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Işık AK Parti
  • Funda Türkcoş Pekiner CHP
  • Reşat Kumbasar SP
  • Osman Erinç VP
  • Erkan Özkan DP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen59.858
  • Kullanılan oy50.264
  • Geçerli oy48.613
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.500
  • 30 Mar 1441.865
  • 30 Mar 1439.915
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gürsu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %62,1
  • %62,1
  • %0
  • %62,1
  • %62,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %32,9
  • %32,9
  • %0
  • %32,9
  • %32,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Işık AK Parti
  • Funda Türkcoş Pekiner CHP
  • Reşat Kumbasar SP
  • Osman Erinç VP
  • Erkan Özkan DP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen59.858
  • Kullanılan oy50.264
  • Geçerli oy48.613
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1446.500
  • 30 Mar 1441.865
  • 30 Mar 1439.915
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gürsu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gürsu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 179 / 179
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • VP
  • DP
  • %62,1
    30.169 oy
  • %32,9
    15.988 oy
  • %3,5
    1.699 oy
  • %0,6
    308 oy
  • %0,5
    222 oy
  • %62,1
    30.169 oy
  • %32,9
    15.988 oy
  • %3,5
    1.699 oy
  • %0,6
    308 oy
  • %0,5
    222 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,3
    19.694 oy
  • %14,1
    5.636 oy
  • %7,9
    3.150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,3
    19.694 oy
  • %14,1
    5.636 oy
  • %7,9
    3.150 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    117 oy
  • %0,2
    110 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    117 oy
  • %0,2
    110 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    69 oy
  • %0,1
    34 oy
  • %26,4
    10.531 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    69 oy
  • %0,1
    34 oy
  • %26,4
    10.531 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    137 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    560 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    137 oy
  • %0
  • %1,4
    560 oy
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Bursa Gürsu Yerel Seçim Sonuçları Bursa Gürsu İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Bursa İlçe Seçim Sonuçları Bursa Gürsu Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Bursa Gürsu Belediye Başkan Adayları