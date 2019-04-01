Seçim Bursa Orhaneli Seçim Sonuçları – Orhaneli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Orhaneli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Aykurt
Ali Aykurt
AK Parti
%52,7
7.345 oy
İsmail Asa
İsmail Asa
İYİ Parti
%43,1
6.007 oy
Diğer
%4
574 oy
Bursa - Orhaneli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,7
  • %43,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • %52,7
  • %43,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
  • %0
  • %42
  • %8,7
  • %0
  • %5,2
  • %44,2
  • %0
  • %42
  • %8,7
  • %0
  • %5,2
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Aykurt AK Parti
  • İsmail Asa İYİ Parti
  • Ömer Din SP
  • Osman Makar DP
  • Salih Altıparmak VP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen15.809
  • Kullanılan oy14.744
  • Geçerli oy13.926
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.967
  • 30 Mar 1416.159
  • 30 Mar 1415.121
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Orhaneli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,1
  • %43,1
  • %0
  • %43,1
  • %43,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Aykurt AK Parti
  • İsmail Asa İYİ Parti
  • Ömer Din SP
  • Osman Makar DP
  • Salih Altıparmak VP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen15.809
  • Kullanılan oy14.744
  • Geçerli oy13.926
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.967
  • 30 Mar 1416.159
  • 30 Mar 1415.121
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Orhaneli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Orhaneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • VP
  • %52,7
    7.345 oy
  • %43,1
    6.007 oy
  • %2,1
    296 oy
  • %0,6
    90 oy
  • %0,6
    78 oy
  • %52,7
    7.345 oy
  • %43,1
    6.007 oy
  • %2,1
    296 oy
  • %0,6
    90 oy
  • %0,6
    78 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    6.682 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    569 oy
  • %0,7
    112 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,2
    6.682 oy
  • %0
  • %3,8
    569 oy
  • %0,7
    112 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • %0,4
    49 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    49 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %0
    0 oy
  • %42
    6.348 oy
  • %8,7
    1.310 oy
  • %0
  • %0,2
    34 oy
  • %0
  • %42
    6.348 oy
  • %8,7
    1.310 oy
  • HDP
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    41 oy
  • %0
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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