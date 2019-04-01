Seçim Bursa İnegöl Seçim Sonuçları – İnegöl Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İnegöl Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Alper Taban
Alper Taban
AK Parti
%63,6
98.345 oy
Hakan Özdemir
Hakan Özdemir
İYİ Parti
%22,6
34.998 oy
Diğer
%13
21.213 oy
Bursa - İnegöl İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 597 / 597
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %63,6
  • %22,6
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %10,6
  • %63,6
  • %22,6
  • %3,1
  • %0
  • %0
  • %10,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,2
  • %0
  • %0
  • %32,6
  • %3,8
  • %8,4
  • %55,2
  • %0
  • %0
  • %32,6
  • %3,8
  • %8,4
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Taban AK Parti
  • Hakan Özdemir İYİ Parti
  • Hasan Eroğlu SP
  • Kemal Doğan HDP
  • Halil Büyükışıklar DSP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen186.025
  • Kullanılan oy160.913
  • Geçerli oy154.556
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14162.584
  • 30 Mar 14149.602
  • 30 Mar 14143.172
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İnegöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 597 / 597
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,6
  • %63,6
  • %0
  • %63,6
  • %63,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %22,6
  • %22,6
  • %0
  • %22,6
  • %22,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %3,1
  • %0
  • %3,1
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Taban AK Parti
  • Hakan Özdemir İYİ Parti
  • Hasan Eroğlu SP
  • Kemal Doğan HDP
  • Halil Büyükışıklar DSP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen186.025
  • Kullanılan oy160.913
  • Geçerli oy154.556
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14162.584
  • 30 Mar 14149.602
  • 30 Mar 14143.172
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İnegöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İnegöl Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 597 / 597
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %63,6
    98.345 oy
  • %22,6
    34.998 oy
  • %8,1
    12.484 oy
  • %3,1
    4.816 oy
  • %0,7
    1.067 oy
  • %63,6
    98.345 oy
  • %22,6
    34.998 oy
  • %8,1
    12.484 oy
  • %3,1
    4.816 oy
  • %0,7
    1.067 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,2
    79.046 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,5
    7.853 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,2
    79.046 oy
  • %0
  • %5,5
    7.853 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • BBP
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • %0,6
    866 oy
  • %0,5
    700 oy
  • %0,4
    646 oy
  • %0,2
    306 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,6
    866 oy
  • %0,5
    700 oy
  • %0,4
    646 oy
  • %0,2
    306 oy
  • %0,2
    268 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    286 oy
  • %2
    2.903 oy
  • %0,2
    301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    286 oy
  • %2
    2.903 oy
  • %0,2
    301 oy
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • TKP
  • %0
    60 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    60 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %32,6
    46.662 oy
  • %3,8
    5.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %32,6
    46.662 oy
  • %3,8
    5.490 oy
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Bursa İnegöl Yerel Seçim Sonuçları Bursa İnegöl İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Bursa İlçe Seçim Sonuçları Bursa İnegöl Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayları