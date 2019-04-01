Seçim Çankırı Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Çankırı Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Çankırı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsmail Hakkı Esen
MHP
%47
19.656 oy
Hüseyin Boz
AK Parti
%38,3
15.998 oy
Diğer
%15
6.134 oy
Çankırı İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 159 / 160
  • %99,4
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %47
  • %38,3
  • %8,5
  • %4,7
  • %0
  • %1,5
  • %47
  • %38,3
  • %8,5
  • %4,7
  • %0
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
  • %54,3
  • %0
  • %1,3
  • %0
  • %2,7
  • %41,7
  • %54,3
  • %0
  • %1,3
  • %0
  • %2,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
8
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
Atkaracalar
yukleniyor
Bayramören
yukleniyor
Çerkeş
yukleniyor
Eldivan
yukleniyor
Ilgaz
yukleniyor
Kızılırmak
yukleniyor
Korgun
yukleniyor
Kurşunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Orta
yukleniyor
Şabanözü
yukleniyor
Yapraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Hakkı Esen MHP
  • Hüseyin Boz AK Parti
  • Raif Oktay İYİ Parti
  • Mustafa İbişoğlu CHP
  • Mustafa Ünver SP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen51.963
  • Kullanılan oy43.223
  • Geçerli oy41.788
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.463
  • 30 Mar 1445.377
  • 30 Mar 1443.285
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çankırı İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 159 / 160
  • %99,4
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %85,3
  • %47
  • %38,3
  • %85,3
  • %47
  • %38,3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %13,2
  • %8,5
  • %4,7
  • %13,2
  • %8,5
  • %4,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
Atkaracalar
yukleniyor
Bayramören
yukleniyor
Çerkeş
yukleniyor
Eldivan
yukleniyor
Ilgaz
yukleniyor
Kızılırmak
yukleniyor
Korgun
yukleniyor
Kurşunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Orta
yukleniyor
Şabanözü
yukleniyor
Yapraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Hakkı Esen MHP
  • Hüseyin Boz AK Parti
  • Raif Oktay İYİ Parti
  • Mustafa İbişoğlu CHP
  • Mustafa Ünver SP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen51.963
  • Kullanılan oy43.223
  • Geçerli oy41.788
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.463
  • 30 Mar 1445.377
  • 30 Mar 1443.285
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çankırı İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 8 11 -3
  • MHP 4 3 +1
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 159 / 160
  • %99,4
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %47
    19.656 oy
  • %38,3
    15.998 oy
  • %8,5
    3.544 oy
  • %4,7
    1.961 oy
  • %1,1
    470 oy
  • %47
    19.656 oy
  • %38,3
    15.998 oy
  • %8,5
    3.544 oy
  • %4,7
    1.961 oy
  • %1,1
    470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    595 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    595 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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