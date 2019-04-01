Seçim Çankırı Çerkeş Seçim Sonuçları – Çerkeş Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çerkeş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hasan Sopacı
Hasan Sopacı
AK Parti
%59,6
2.813 oy
Hüseyin Erdoğan
Hüseyin Erdoğan
MHP
%32,5
1.531 oy
Diğer
%8
374 oy
Çankırı - Çerkeş İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 24
  • %91,7
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %59,6
  • %32,5
  • %5,2
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • %59,6
  • %32,5
  • %5,2
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,1
  • %17,9
  • %6,1
  • %0
  • %0
  • %24,9
  • %51,1
  • %17,9
  • %6,1
  • %0
  • %0
  • %24,9
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
Atkaracalar
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Bayramören
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Çerkeş
yukleniyor
Eldivan
yukleniyor
Ilgaz
yukleniyor
Kızılırmak
yukleniyor
Korgun
yukleniyor
Kurşunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Orta
yukleniyor
Şabanözü
yukleniyor
Yapraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Sopacı AK Parti
  • Hüseyin Erdoğan MHP
  • Erdoğan Çubukçuoğlu CHP
  • Satılmış Üke SP
  • Taner Karagöz Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen6.223
  • Kullanılan oy4.855
  • Geçerli oy4.718
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.047
  • 30 Mar 145.483
  • 30 Mar 145.304
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çerkeş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 24
  • %91,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %92,1
  • %59,6
  • %32,5
  • %92,1
  • %59,6
  • %32,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %5,2
  • %5,2
  • %0
  • %5,2
  • %5,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
Atkaracalar
yukleniyor
Bayramören
yukleniyor
Çerkeş
yukleniyor
Eldivan
yukleniyor
Ilgaz
yukleniyor
Kızılırmak
yukleniyor
Korgun
yukleniyor
Kurşunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Orta
yukleniyor
Şabanözü
yukleniyor
Yapraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Sopacı AK Parti
  • Hüseyin Erdoğan MHP
  • Erdoğan Çubukçuoğlu CHP
  • Satılmış Üke SP
  • Taner Karagöz Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen6.223
  • Kullanılan oy4.855
  • Geçerli oy4.718
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.047
  • 30 Mar 145.483
  • 30 Mar 145.304
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çerkeş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çerkeş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 24
  • %91,7
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • SP
  • %59,6
    2.813 oy
  • %32,5
    1.531 oy
  • %5,2
    243 oy
  • %1,4
    67 oy
  • %1
    47 oy
  • %59,6
    2.813 oy
  • %32,5
    1.531 oy
  • %5,2
    243 oy
  • %1,4
    67 oy
  • %1
    47 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,1
    2.711 oy
  • %17,9
    952 oy
  • %6,1
    321 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    58 oy
  • %51,1
    2.711 oy
  • %17,9
    952 oy
  • %6,1
    321 oy
  • %0
  • %1,1
    58 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,3
    14 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    14 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,8
    1.262 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %23,8
    1.262 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 159 / 160
  • %99,4
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %47
    19.656 oy
  • %38,3
    15.998 oy
  • %8,5
    3.544 oy
  • %4,7
    1.961 oy
  • %1,1
    470 oy
  • %47
    19.656 oy
  • %38,3
    15.998 oy
  • %8,5
    3.544 oy
  • %4,7
    1.961 oy
  • %1,1
    470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    595 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    595 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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