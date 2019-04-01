Seçim Çankırı Yapraklı Seçim Sonuçları – Yapraklı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yapraklı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ömer Güngör
Ömer Güngör
MHP
%42,3
617 oy
Ali Hasekioğlu
Ali Hasekioğlu
AK Parti
%29,6
432 oy
Diğer
%28
409 oy
Çankırı - Yapraklı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %42,3
  • %29,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %28,1
  • %42,3
  • %29,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %28,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,8
  • %62
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %34,8
  • %62
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,2
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
Atkaracalar
yukleniyor
Bayramören
yukleniyor
Çerkeş
yukleniyor
Eldivan
yukleniyor
Ilgaz
yukleniyor
Kızılırmak
yukleniyor
Korgun
yukleniyor
Kurşunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Orta
yukleniyor
Şabanözü
yukleniyor
Yapraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Güngör MHP
  • Ali Hasekioğlu AK Parti
  • Hasan Basri Avşar BBP
  • Abdulmuttalip Aydoğan SP
  • Mesut Özkan BTP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen1.722
  • Kullanılan oy1.509
  • Geçerli oy1.458
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.553
  • 30 Mar 141.332
  • 30 Mar 141.245
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yapraklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %71,9
  • %42,3
  • %29,6
  • %71,9
  • %42,3
  • %29,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
Atkaracalar
yukleniyor
Bayramören
yukleniyor
Çerkeş
yukleniyor
Eldivan
yukleniyor
Ilgaz
yukleniyor
Kızılırmak
yukleniyor
Korgun
yukleniyor
Kurşunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Orta
yukleniyor
Şabanözü
yukleniyor
Yapraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Güngör MHP
  • Ali Hasekioğlu AK Parti
  • Hasan Basri Avşar BBP
  • Abdulmuttalip Aydoğan SP
  • Mesut Özkan BTP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen1.722
  • Kullanılan oy1.509
  • Geçerli oy1.458
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.553
  • 30 Mar 141.332
  • 30 Mar 141.245
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yapraklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yapraklı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %42,3
    617 oy
  • %29,6
    432 oy
  • %26,3
    383 oy
  • %1,2
    18 oy
  • %0,5
    8 oy
  • %42,3
    617 oy
  • %29,6
    432 oy
  • %26,3
    383 oy
  • %1,2
    18 oy
  • %0,5
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,8
    433 oy
  • %62
    772 oy
  • %1,5
    19 oy
  • %1,2
    15 oy
  • %0,3
    4 oy
  • %34,8
    433 oy
  • %62
    772 oy
  • %1,5
    19 oy
  • %1,2
    15 oy
  • %0,3
    4 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 159 / 160
  • %99,4
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %47
    19.656 oy
  • %38,3
    15.998 oy
  • %8,5
    3.544 oy
  • %4,7
    1.961 oy
  • %1,1
    470 oy
  • %47
    19.656 oy
  • %38,3
    15.998 oy
  • %8,5
    3.544 oy
  • %4,7
    1.961 oy
  • %1,1
    470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    595 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    595 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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