Seçim Çankırı Atkaracalar Seçim Sonuçları – Atkaracalar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Atkaracalar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Harun Oflaz
Harun Oflaz
AK Parti
%47,4
915 oy
Alirıza Küçükkutlu
Alirıza Küçükkutlu
MHP
%26,4
510 oy
Diğer
%27
506 oy
Çankırı - Atkaracalar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %47,4
  • %26,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %26,2
  • %47,4
  • %26,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %26,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
  • %40,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,8
  • %53,8
  • %40,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,8
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
Atkaracalar
yukleniyor
Bayramören
yukleniyor
Çerkeş
yukleniyor
Eldivan
yukleniyor
Ilgaz
yukleniyor
Kızılırmak
yukleniyor
Korgun
yukleniyor
Kurşunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Orta
yukleniyor
Şabanözü
yukleniyor
Yapraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Harun Oflaz AK Parti
  • Alirıza Küçükkutlu MHP
  • Semra Okursoy Bağımsız
  • Fatıma Sena Gölelçin BTP
  • Zekeriya Çakır SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen2.312
  • Kullanılan oy2.004
  • Geçerli oy1.931
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.965
  • 30 Mar 141.734
  • 30 Mar 141.661
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Atkaracalar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %73,8
  • %47,4
  • %26,4
  • %73,8
  • %47,4
  • %26,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
Atkaracalar
yukleniyor
Bayramören
yukleniyor
Çerkeş
yukleniyor
Eldivan
yukleniyor
Ilgaz
yukleniyor
Kızılırmak
yukleniyor
Korgun
yukleniyor
Kurşunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Orta
yukleniyor
Şabanözü
yukleniyor
Yapraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Harun Oflaz AK Parti
  • Alirıza Küçükkutlu MHP
  • Semra Okursoy Bağımsız
  • Fatıma Sena Gölelçin BTP
  • Zekeriya Çakır SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen2.312
  • Kullanılan oy2.004
  • Geçerli oy1.931
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.965
  • 30 Mar 141.734
  • 30 Mar 141.661
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Atkaracalar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Atkaracalar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,4
    915 oy
  • %26,4
    510 oy
  • %22,3
    430 oy
  • %2,8
    55 oy
  • %1,1
    21 oy
  • %47,4
    915 oy
  • %26,4
    510 oy
  • %22,3
    430 oy
  • %2,8
    55 oy
  • %1,1
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
    893 oy
  • %40,5
    672 oy
  • %1,3
    21 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %53,8
    893 oy
  • %40,5
    672 oy
  • %1,3
    21 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,3
    5 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,1
    68 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,1
    68 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 159 / 160
  • %99,4
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %47
    19.656 oy
  • %38,3
    15.998 oy
  • %8,5
    3.544 oy
  • %4,7
    1.961 oy
  • %1,1
    470 oy
  • %47
    19.656 oy
  • %38,3
    15.998 oy
  • %8,5
    3.544 oy
  • %4,7
    1.961 oy
  • %1,1
    470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    595 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    595 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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