31 Mart 2019 Şabanözü Yerel Seçim Sonuçları
Faik Özcan
AK Parti
%50,2
2.910 oy
Mustafa Karakaya
MHP
%27,1
1.570 oy
Diğer
%23
1.312 oy
Çankırı - Şabanözü İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 23 / 23
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Faik Özcan AK Parti
- Mustafa Karakaya MHP
- Zeki Göktaş CHP
- Şeref Yetan SP
- Nihat Karsavuranoğlu VP
- Katılım oranı % 91,3
- Toplam seçmen6.578
- Kullanılan oy6.004
- Geçerli oy5.792
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 145.876
- 30 Mar 145.295
- 30 Mar 145.117
- Açılan sandık
- 23 / 23
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Faik Özcan AK Parti
- Mustafa Karakaya MHP
- Zeki Göktaş CHP
- Şeref Yetan SP
- Nihat Karsavuranoğlu VP
- Katılım oranı % 91,3
- Toplam seçmen6.578
- Kullanılan oy6.004
- Geçerli oy5.792
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 145.876
- 30 Mar 145.295
- 30 Mar 145.117
Şabanözü Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 23 / 23
- %100
Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Atkaracalar Harun Oflaz % 100 % 47,4 % 26,4 % 0 % 0 % 0 % 22,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Atkaracalar Harun Oflaz % 100 % 47,38 % 26,41 % 0 % 0 % 0 % 22,27 Bağımsız
- Atkaracalar (30 Mar 14) % 53,76 % 40,46 % 0 % 0 % 0 % 4,09 BBP
- Bayramören Halil Muratoğlu % 100 % 45,2 % 52 % 0 % 2,7 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayramören Halil Muratoğlu % 100 % 45,25 % 52,04 % 0 % 2,71 % 0 % 0 SP
- Bayramören (30 Mar 14) % 36,92 % 60,28 % 1,87 % 0 % 0 % 0,7 SP
- Çerkeş Hasan Sopacı % 91,7 % 59,6 % 32,5 % 5,2 % 0 % 0 % 1,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çerkeş Hasan Sopacı % 91,7 % 59,62 % 32,45 % 5,15 % 0 % 0 % 1,42 Diğer
- Çerkeş (30 Mar 14) % 51,11 % 17,95 % 6,05 % 0 % 0 % 23,79 BBP
- Eldivan Mustafa Lafcı % 100 % 51,3 % 26,8 % 20,7 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eldivan Mustafa Lafcı % 100 % 51,29 % 26,85 % 20,71 % 0 % 0 % 1,06 SP
- Eldivan (30 Mar 14) % 40,07 % 57,27 % 0 % 0 % 0 % 2,42 SP
- Ilgaz Mehmed Öztürk % 100 % 50,8 % 43,1 % 0 % 5,2 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ilgaz Mehmed Öztürk % 100 % 50,83 % 43,07 % 0 % 5,22 % 0 % 0,66 SP
- Ilgaz (30 Mar 14) % 41,49 % 54,84 % 1,21 % 0 % 0 % 2,26 SP
- Kızılırmak Bayar Soysal % 100 % 51,4 % 48 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kızılırmak Bayar Soysal % 100 % 51,41 % 48,05 % 0 % 0 % 0 % 0,27 SP
- Kızılırmak (30 Mar 14) % 50,6 % 48,13 % 0,6 % 0 % 0 % 0,37 MP
- Korgun Hasan Hüseyin Kozan % 100 % 36 % 56,5 % 0 % 6,9 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Korgun Hasan Hüseyin Kozan % 100 % 35,99 % 56,55 % 0 % 6,88 % 0 % 0,51 SP
- Korgun (30 Mar 14) % 48,69 % 1,1 % 0 % 0 % 0 % 48,19 BBP
- Kurşunlu Şakir Kaymak % 100 % 57 % 11 % 28,7 % 0 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kurşunlu Şakir Kaymak % 100 % 57,04 % 10,97 % 28,75 % 0 % 0 % 2,59 SP
- Kurşunlu (30 Mar 14) % 60,61 % 29,66 % 8,41 % 0 % 0 % 0,97 BBP
- Merkez İsmail Hakkı Esen % 99,4 % 38,3 % 47 % 4,7 % 8,5 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez İsmail Hakkı Esen % 99,4 % 38,28 % 47,04 % 4,69 % 8,48 % 0 % 1,12 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 54,3 % 41,68 % 1,29 % 0 % 0 % 1,37 BBP
- Orta Bayram Yavuz Onay % 100 % 51,6 % 32,1 % 0 % 0 % 0 % 16,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Orta Bayram Yavuz Onay % 100 % 51,55 % 32,05 % 0 % 0 % 0 % 16,24 SP
- Orta (30 Mar 14) % 50,78 % 39,45 % 0 % 0 % 0 % 6,76 SP
- Şabanözü Faik Özcan % 100 % 50,2 % 27,1 % 22,1 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şabanözü Faik Özcan % 100 % 50,24 % 27,11 % 22,1 % 0 % 0 % 0,43 SP
- Şabanözü (30 Mar 14) % 36,33 % 36,27 % 25,72 % 0 % 0 % 1,68 SP
- Yapraklı Ömer Güngör % 100 % 29,6 % 42,3 % 0 % 0 % 0 % 26,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yapraklı Ömer Güngör % 100 % 29,63 % 42,32 % 0 % 0 % 0 % 26,27 BBP
- Yapraklı (30 Mar 14) % 62,01 % 34,78 % 0 % 0 % 0 % 1,53 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 159 / 160
- %99,4
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi