31 Mart 2019 Yalova Yerel Seçim Sonuçları
Vefa Salman
CHP
%45,9
28.783 oy
Yusuf Ziya Öztabak
AK Parti
%44,9
28.163 oy
Diğer
%9
5.747 oy
Yalova İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 244 / 245
- %99,6
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Vefa Salman CHP
- Yusuf Ziya Öztabak AK Parti
- Rıdvan Acar DP
- Resul Genç SP
- Yüksel Akın HDP
- Katılım oranı % 78,4
- Toplam seçmen82.964
- Kullanılan oy65.014
- Geçerli oy62.693
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1475.803
- 30 Mar 1464.886
- 30 Mar 1462.568
- Açılan sandık
- 244 / 245
- %99,6
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Vefa Salman CHP
- Yusuf Ziya Öztabak AK Parti
- Rıdvan Acar DP
- Resul Genç SP
- Yüksel Akın HDP
- Katılım oranı % 78,4
- Toplam seçmen82.964
- Kullanılan oy65.014
- Geçerli oy62.693
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1475.803
- 30 Mar 1464.886
- 30 Mar 1462.568
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Altınova AK Parti %51,8 AK Parti %53,2
- Armutlu MHP %39,3 AK Parti %45,5
- Çınarcık AK Parti %49,2 CHP %54,2
- Çiftlikköy AK Parti %42,6 AK Parti %41,6
- Esenköy - %0 - %0
- Kadıköy - %0 - %0
- Kaytazdere - %0 CHP %49,8
- Koru - %0 - %0
- Merkez CHP %45,9 AK Parti %43
- Subaşı - %0 AK Parti %45,4
- Taşköprü - %0 - %0
- Tavşanlı - %0 AK Parti %39,3
- Termal AK Parti %50,3 AK Parti %50,4
- Teşvikiye - %0 AK Parti %56,1
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 4 7 -3
- MHP 1 0 +1
- CHP 1 2 -1
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınova Metin Oral % 100 % 51,8 % 1,4 % 45 % 0,8 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınova Metin Oral % 100 % 51,85 % 1,44 % 45,02 % 0,82 % 0 % 0,71 SP
- Altınova (30 Mar 14) Metin Oral % 53,15 % 1,27 % 18,75 % 0 % 0 % 25,06 DP
- Armutlu Mustafa Tokat % 100 % 36,2 % 39,3 % 11,3 % 11,4 % 0 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Armutlu Mustafa Tokat % 100 % 36,23 % 39,26 % 11,34 % 11,38 % 0 % 1,72 SP
- Armutlu (30 Mar 14) Mehmet Birkân % 45,49 % 34,55 % 14,09 % 0 % 0 % 4,55 SP
- Çınarcık Numan Soyer % 100 % 49,2 % 1,2 % 49 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çınarcık Numan Soyer % 100 % 49,15 % 1,18 % 48,99 % 0 % 0 % 0,41 SP
- Çınarcık (30 Mar 14) Avni Kurt % 39,2 % 3,71 % 54,18 % 0 % 0 % 1,58 İP
- Çiftlikköy Ali Murat Silpagar % 100 % 42,6 % 3,5 % 30,3 % 21,6 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çiftlikköy Ali Murat Silpagar % 100 % 42,64 % 3,49 % 30,31 % 21,57 % 0 % 1,22 SP
- Çiftlikköy (30 Mar 14) Ali Murat Silpagar % 41,64 % 11,38 % 34,63 % 0 % 0 % 9,38 DP
- Esenköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Esenköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Esenköy (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kadıköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kadıköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kadıköy (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kaytazdere % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kaytazdere % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kaytazdere (30 Mar 14) Ali Kangal % 43,29 % 5,43 % 49,78 % 0 % 0 % 1,18 SP
- Koru % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Koru % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Koru (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Merkez Vefa Salman % 99,6 % 44,9 % 0 % 45,9 % 0 % 0,9 % 5,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Vefa Salman % 99,6 % 44,92 % 0 % 45,91 % 0 % 0,89 % 5,87 DP
- Merkez (30 Mar 14) % 42,98 % 5,39 % 42,98 % 0 % 0 % 3,58 Bağımsız
- Subaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Subaşı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Subaşı (30 Mar 14) Volkan Yılmaz % 45,37 % 9,7 % 43,63 % 0 % 0 % 0,65 SP
- Taşköprü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Taşköprü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Taşköprü (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Tavşanlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tavşanlı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Tavşanlı (30 Mar 14) Kadri Çiçek % 39,33 % 1,26 % 23,22 % 0 % 0 % 31,08 SP
- Termal Hüseyin Sinan Acar % 100 % 50,3 % 1 % 1,5 % 46,9 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Termal Hüseyin Sinan Acar % 100 % 50,32 % 1,04 % 1,49 % 46,91 % 0 % 0,2 SP
- Termal (30 Mar 14) İsmail Atik % 50,42 % 0,81 % 41,48 % 0 % 0 % 6,83 SP
- Teşvikiye % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Teşvikiye % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Teşvikiye (30 Mar 14) Ahmet Meydan % 56,14 % 41,7 % 1,63 % 0 % 0 % 0 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 244 / 245
- %99,6
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