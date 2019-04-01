Seçim Yalova Armutlu Seçim Sonuçları – Armutlu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Armutlu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Tokat
Mustafa Tokat
MHP
%38,8
1.711 oy
Mehmet Birkan
Mehmet Birkan
AK Parti
%35,8
1.579 oy
Diğer
%25
1.122 oy
Yalova - Armutlu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %38,8
  • %35,8
  • %11,2
  • %11,2
  • %0
  • %3
  • %38,8
  • %35,8
  • %11,2
  • %11,2
  • %0
  • %3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
  • %45,5
  • %0
  • %14,1
  • %0
  • %5,9
  • %34,6
  • %45,5
  • %0
  • %14,1
  • %0
  • %5,9
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Tokat MHP
  • Mehmet Birkan AK Parti
  • Arif Ürgüp İYİ Parti
  • Ali Çetinkaya CHP
  • Osman Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen5.232
  • Kullanılan oy4.491
  • Geçerli oy4.412
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.510
  • 30 Mar 144.067
  • 30 Mar 143.933
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Armutlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %74,6
  • %38,8
  • %35,8
  • %74,6
  • %38,8
  • %35,8
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %22,4
  • %11,2
  • %11,2
  • %22,4
  • %11,2
  • %11,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Tokat MHP
  • Mehmet Birkan AK Parti
  • Arif Ürgüp İYİ Parti
  • Ali Çetinkaya CHP
  • Osman Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen5.232
  • Kullanılan oy4.491
  • Geçerli oy4.412
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.510
  • 30 Mar 144.067
  • 30 Mar 143.933
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Armutlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Armutlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %38,8
    1.711 oy
  • %35,8
    1.579 oy
  • %11,2
    496 oy
  • %11,2
    494 oy
  • %1,7
    76 oy
  • %38,8
    1.711 oy
  • %35,8
    1.579 oy
  • %11,2
    496 oy
  • %11,2
    494 oy
  • %1,7
    76 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    1.359 oy
  • %45,5
    1.789 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,1
    554 oy
  • %4,6
    179 oy
  • %34,6
    1.359 oy
  • %45,5
    1.789 oy
  • %0
  • %14,1
    554 oy
  • %4,6
    179 oy
  • Diğer
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %1,2
    53 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    53 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    9 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    36 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,9
    36 oy

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
    0 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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