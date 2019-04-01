31 Mart 2019 Armutlu Yerel Seçim Sonuçları
Mustafa Tokat
MHP
%38,8
1.711 oy
Mehmet Birkan
AK Parti
%35,8
1.579 oy
Diğer
%25
1.122 oy
Yalova - Armutlu İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 17 / 17
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Tokat MHP
- Mehmet Birkan AK Parti
- Arif Ürgüp İYİ Parti
- Ali Çetinkaya CHP
- Osman Yılmaz SP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen5.232
- Kullanılan oy4.491
- Geçerli oy4.412
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 144.510
- 30 Mar 144.067
- 30 Mar 143.933
- Açılan sandık
- 17 / 17
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Tokat MHP
- Mehmet Birkan AK Parti
- Arif Ürgüp İYİ Parti
- Ali Çetinkaya CHP
- Osman Yılmaz SP
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen5.232
- Kullanılan oy4.491
- Geçerli oy4.412
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 144.510
- 30 Mar 144.067
- 30 Mar 143.933
Armutlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 17 / 17
- %100
Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınova Metin Oral % 100 % 52 % 5,3 % 41,1 % 0,8 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Altınova Metin Oral % 100 % 52 % 5,32 % 41,09 % 0,79 % 0 % 0,67 SP
- Altınova (30 Mar 14) % 53,15 % 1,27 % 18,75 % 0 % 0 % 25,06 DP
- Armutlu Mustafa Tokat % 100 % 35,8 % 38,8 % 11,2 % 11,2 % 0 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Armutlu Mustafa Tokat % 100 % 35,79 % 38,78 % 11,2 % 11,24 % 0 % 1,72 SP
- Armutlu (30 Mar 14) % 45,49 % 34,55 % 14,09 % 0 % 0 % 4,55 SP
- Çınarcık Numan Soyer % 100 % 49,6 % 0,9 % 48,8 % 0 % 0 % 0,2 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çınarcık Numan Soyer % 100 % 49,64 % 0,91 % 48,82 % 0 % 0 % 0,23 VP
- Çınarcık (30 Mar 14) % 39,2 % 3,71 % 54,18 % 0 % 0 % 1,58 İP
- Çiftlikköy Ali Murat Silpagar % 100 % 42,9 % 3,4 % 30,3 % 21,6 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çiftlikköy Ali Murat Silpagar % 100 % 42,88 % 3,36 % 30,34 % 21,58 % 0 % 1,09 SP
- Çiftlikköy (30 Mar 14) % 41,64 % 11,38 % 34,63 % 0 % 0 % 9,38 DP
- Merkez Vefa Salman % 100 % 44,9 % 0 % 45,9 % 0 % 0,9 % 5,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Vefa Salman % 100 % 44,94 % 0 % 45,92 % 0 % 0,89 % 5,87 DP
- Merkez (30 Mar 14) % 42,98 % 5,39 % 42,98 % 0 % 0 % 3,58 Bağımsız
- Termal Hüseyin Sinan Acar % 100 % 50,3 % 1 % 1,5 % 46,9 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Termal Hüseyin Sinan Acar % 100 % 50,32 % 1,04 % 1,49 % 46,91 % 0 % 0,2 SP
- Termal (30 Mar 14) % 50,42 % 0,81 % 41,48 % 0 % 0 % 6,83 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 245 / 245
- %100
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