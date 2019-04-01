Seçim Yalova Termal Seçim Sonuçları – Termal Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Termal Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüseyin Sinan Acar
Hüseyin Sinan Acar
AK Parti
%50,3
1.253 oy
İbrahim Taner
İYİ Parti
%46,9
1.168 oy
Diğer
%3
69 oy
Yalova - Termal İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %50,3
  • %46,9
  • %1,5
  • %1
  • %0
  • %0,2
  • %50,3
  • %46,9
  • %1,5
  • %1
  • %0
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,4
  • %0
  • %41,5
  • %0,8
  • %0
  • %7,3
  • %50,4
  • %0
  • %41,5
  • %0,8
  • %0
  • %7,3
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Sinan Acar AK Parti
  • İbrahim Taner İYİ Parti
  • Selcuk Can Uslu CHP
  • Burak Sevengil MHP
  • Doğan Doğru SP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen2.773
  • Kullanılan oy2.588
  • Geçerli oy2.490
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.557
  • 30 Mar 142.425
  • 30 Mar 142.358
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Termal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,4
  • %50,3
  • %1
  • %51,4
  • %50,3
  • %1
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %48,4
  • %46,9
  • %1,5
  • %48,4
  • %46,9
  • %1,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Sinan Acar AK Parti
  • İbrahim Taner İYİ Parti
  • Selcuk Can Uslu CHP
  • Burak Sevengil MHP
  • Doğan Doğru SP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen2.773
  • Kullanılan oy2.588
  • Geçerli oy2.490
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.557
  • 30 Mar 142.425
  • 30 Mar 142.358
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Termal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Termal Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %50,3
    1.253 oy
  • %46,9
    1.168 oy
  • %1,5
    37 oy
  • %1
    26 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %50,3
    1.253 oy
  • %46,9
    1.168 oy
  • %1,5
    37 oy
  • %1
    26 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,4
    1.189 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,5
    978 oy
  • %0,8
    19 oy
  • %6,8
    161 oy
  • %50,4
    1.189 oy
  • %0
  • %41,5
    978 oy
  • %0,8
    19 oy
  • %6,8
    161 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
    0 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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