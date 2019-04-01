Seçim Yalova Altınova Seçim Sonuçları – Altınova Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Altınova Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Metin Oral
Metin Oral
AK Parti
%52
2.169 oy
Yasemin Fazlaca
Yasemin Fazlaca
CHP
%41,1
1.714 oy
Diğer
%7
288 oy
Yalova - Altınova İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52
  • %41,1
  • %5,3
  • %0,8
  • %0
  • %0,8
  • %52
  • %41,1
  • %5,3
  • %0,8
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,2
  • %18,8
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %26,8
  • %53,2
  • %18,8
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %26,8
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Oral AK Parti
  • Yasemin Fazlaca CHP
  • Eyüp Ata MHP
  • Boler Arslan İYİ Parti
  • Mustafa Aydın SP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen4.835
  • Kullanılan oy4.291
  • Geçerli oy4.171
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.288
  • 30 Mar 143.105
  • 30 Mar 142.997
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,3
  • %52
  • %5,3
  • %57,3
  • %52
  • %5,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %41,9
  • %41,1
  • %0,8
  • %41,9
  • %41,1
  • %0,8
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Oral AK Parti
  • Yasemin Fazlaca CHP
  • Eyüp Ata MHP
  • Boler Arslan İYİ Parti
  • Mustafa Aydın SP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen4.835
  • Kullanılan oy4.291
  • Geçerli oy4.171
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.288
  • 30 Mar 143.105
  • 30 Mar 142.997
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Altınova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %52
    2.169 oy
  • %41,1
    1.714 oy
  • %5,3
    222 oy
  • %0,8
    33 oy
  • %0,7
    28 oy
  • %52
    2.169 oy
  • %41,1
    1.714 oy
  • %5,3
    222 oy
  • %0,8
    33 oy
  • %0,7
    28 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,2
    1.593 oy
  • %18,8
    562 oy
  • %1,3
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    45 oy
  • %53,2
    1.593 oy
  • %18,8
    562 oy
  • %1,3
    38 oy
  • %0
  • %1,5
    45 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,1
    751 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,1
    751 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
    0 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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