Seçim Yalova Çiftlikköy Seçim Sonuçları – Çiftlikköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çiftlikköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Murat Silpagar
Ali Murat Silpagar
AK Parti
%42,9
7.436 oy
Nedim Güler
CHP
%30,3
5.261 oy
Diğer
%27
4.645 oy
Yalova - Çiftlikköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %42,9
  • %30,3
  • %21,6
  • %3,4
  • %0
  • %1,8
  • %42,9
  • %30,3
  • %21,6
  • %3,4
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,6
  • %34,6
  • %0
  • %11,4
  • %0
  • %12,4
  • %41,6
  • %34,6
  • %0
  • %11,4
  • %0
  • %12,4
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Murat Silpagar AK Parti
  • Nedim Güler CHP
  • Metin Dağ İYİ Parti
  • İsa Yılmaz MHP
  • İbrahim Haberal SP
  • Katılım oranı % 80
  • Toplam seçmen22.273
  • Kullanılan oy17.808
  • Geçerli oy17.342
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.263
  • 30 Mar 1415.248
  • 30 Mar 1414.735
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çiftlikköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51,9
  • %30,3
  • %21,6
  • %51,9
  • %30,3
  • %21,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,2
  • %42,9
  • %3,4
  • %46,2
  • %42,9
  • %3,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Murat Silpagar AK Parti
  • Nedim Güler CHP
  • Metin Dağ İYİ Parti
  • İsa Yılmaz MHP
  • İbrahim Haberal SP
  • Katılım oranı % 80
  • Toplam seçmen22.273
  • Kullanılan oy17.808
  • Geçerli oy17.342
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.263
  • 30 Mar 1415.248
  • 30 Mar 1414.735
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çiftlikköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çiftlikköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %42,9
    7.436 oy
  • %30,3
    5.261 oy
  • %21,6
    3.742 oy
  • %3,4
    583 oy
  • %1,1
    189 oy
  • %42,9
    7.436 oy
  • %30,3
    5.261 oy
  • %21,6
    3.742 oy
  • %3,4
    583 oy
  • %1,1
    189 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,6
    6.136 oy
  • %34,6
    5.102 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,4
    1.677 oy
  • %1,2
    175 oy
  • %41,6
    6.136 oy
  • %34,6
    5.102 oy
  • %0
  • %11,4
    1.677 oy
  • %1,2
    175 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • HDP
  • DSP
  • %0,5
    94 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    94 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    8 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    32 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    66 oy
  • %9,4
    1.382 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    66 oy
  • %9,4
    1.382 oy
  • %0
  • %0

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
    0 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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