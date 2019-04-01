Seçim Yalova Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Vefa Salman
Vefa Salman
CHP
%45,9
28.796 oy
Yusuf Ziya Öztabak
Yusuf Ziya Öztabak
AK Parti
%44,9
28.183 oy
Diğer
%9
5.735 oy
Yalova - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %45,9
  • %44,9
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %8,3
  • %45,9
  • %44,9
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %8,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
  • %43
  • %0
  • %5,4
  • %0
  • %8,7
  • %43
  • %43
  • %0
  • %5,4
  • %0
  • %8,7
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vefa Salman CHP
  • Yusuf Ziya Öztabak AK Parti
  • Rıdvan Acar DP
  • Resul Genç SP
  • Yüksel Akın HDP
  • Katılım oranı % 78,4
  • Toplam seçmen82.964
  • Kullanılan oy65.034
  • Geçerli oy62.714
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.803
  • 30 Mar 1464.886
  • 30 Mar 1462.568
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,9
  • %45,9
  • %0
  • %45,9
  • %45,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,9
  • %44,9
  • %0
  • %44,9
  • %44,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %0,9
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vefa Salman CHP
  • Yusuf Ziya Öztabak AK Parti
  • Rıdvan Acar DP
  • Resul Genç SP
  • Yüksel Akın HDP
  • Katılım oranı % 78,4
  • Toplam seçmen82.964
  • Kullanılan oy65.034
  • Geçerli oy62.714
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.803
  • 30 Mar 1464.886
  • 30 Mar 1462.568
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
    0 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
    0 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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