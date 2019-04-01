Seçim Yalova Çınarcık Seçim Sonuçları – Çınarcık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çınarcık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Numan Soyer
Numan Soyer
AK Parti
%49,6
4.878 oy
Avni Kurt
Avni Kurt
CHP
%48,8
4.797 oy
Diğer
%1
151 oy
Yalova - Çınarcık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,6
  • %48,8
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %49,6
  • %48,8
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,2
  • %54,2
  • %3,7
  • %0
  • %0
  • %2,9
  • %39,2
  • %54,2
  • %3,7
  • %0
  • %0
  • %2,9
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Numan Soyer AK Parti
  • Avni Kurt CHP
  • Harun Yorulmaz MHP
  • Ayşegül Aydın VP
  • Yaşar Başkan SP
  • Katılım oranı % 78,2
  • Toplam seçmen12.671
  • Kullanılan oy9.913
  • Geçerli oy9.826
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.291
  • 30 Mar 148.704
  • 30 Mar 148.400
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çınarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,5
  • %49,6
  • %0,9
  • %50,5
  • %49,6
  • %0,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ALT ARM ÇNR ÇFT TRM
Altınova
yukleniyor
Armutlu
yukleniyor
Çınarcık
yukleniyor
Çiftlikköy
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Termal
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Numan Soyer AK Parti
  • Avni Kurt CHP
  • Harun Yorulmaz MHP
  • Ayşegül Aydın VP
  • Yaşar Başkan SP
  • Katılım oranı % 78,2
  • Toplam seçmen12.671
  • Kullanılan oy9.913
  • Geçerli oy9.826
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.291
  • 30 Mar 148.704
  • 30 Mar 148.400
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çınarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çınarcık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • VP
  • Diğer
  • %49,6
    4.878 oy
  • %48,8
    4.797 oy
  • %0,9
    89 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %49,6
    4.878 oy
  • %48,8
    4.797 oy
  • %0,9
    89 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %0,2
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,2
    3.293 oy
  • %54,2
    4.551 oy
  • %3,7
    312 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,2
    3.293 oy
  • %54,2
    4.551 oy
  • %3,7
    312 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,2
    16 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    33 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    33 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yalova İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Yalova ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Yalova Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 245 / 245
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • HDP
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • %45,9
    28.796 oy
  • %44,9
    28.183 oy
  • %5,9
    3.683 oy
  • %1,5
    926 oy
  • %0,9
    560 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
    0 oy
  • %43
    26.892 oy
  • %43
    26.893 oy
  • %0,5
    331 oy
  • %2,1
    1.298 oy
  • %0
  • VP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,4
    222 oy
  • %0,3
    193 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    60 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy
  • %5,4
    3.370 oy
  • %0
  • %1,4
    906 oy
  • %3,6
    2.242 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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