Seçim Artvin Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Artvin Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Artvin Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Demirhan Elçin
CHP
%51
7.156 oy
Mehmet Kocatepe
AK Parti
%43,2
6.070 oy
Diğer
%6
814 oy
Artvin İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 59 / 60
  • %98,3
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51
  • %43,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,8
  • %51
  • %43,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
  • %46,3
  • %14,1
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %36,9
  • %46,3
  • %14,1
  • %0
  • %0
  • %2,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
Ardanuç
yukleniyor
Arhavi
yukleniyor
Borçka
yukleniyor
Hopa
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Murgul
yukleniyor
Şavşat
yukleniyor
Yusufeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Demirhan Elçin CHP
  • Mehmet Kocatepe AK Parti
  • Mustafa Polat Bağımsız
  • Recep Ali Durmuş BTP
  • Gültekin Soydan SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen16.812
  • Kullanılan oy14.512
  • Geçerli oy14.040
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.727
  • 30 Mar 1415.873
  • 30 Mar 1415.317
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Artvin İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 59 / 60
  • %98,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51
  • %51
  • %0
  • %51
  • %51
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,2
  • %43,2
  • %0
  • %43,2
  • %43,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7
2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
Ardanuç
yukleniyor
Arhavi
yukleniyor
Borçka
yukleniyor
Hopa
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Murgul
yukleniyor
Şavşat
yukleniyor
Yusufeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Demirhan Elçin CHP
  • Mehmet Kocatepe AK Parti
  • Mustafa Polat Bağımsız
  • Recep Ali Durmuş BTP
  • Gültekin Soydan SP
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen16.812
  • Kullanılan oy14.512
  • Geçerli oy14.040
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.727
  • 30 Mar 1415.873
  • 30 Mar 1415.317
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Artvin İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 2 6 -4
  • MHP 0 0 0
  • CHP 7 1 +6
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Artvin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Artvin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Artvin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 59 / 60
  • %98,3
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %51
    7.156 oy
  • %43,2
    6.070 oy
  • %3,6
    511 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %0,9
    120 oy
  • %51
    7.156 oy
  • %43,2
    6.070 oy
  • %3,6
    511 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %0,9
    120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,6
    91 oy
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    17 oy
  • %14,1
    2.159 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %14,1
    2.159 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    41 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    119 oy
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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