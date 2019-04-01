Seçim Artvin Murgul Seçim Sonuçları – Murgul Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Murgul Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hasan Çavuş
Hasan Çavuş
AK Parti
%58,9
1.928 oy
Erkan Şeyhoğlu
Erkan Şeyhoğlu
CHP
%40,4
1.321 oy
Diğer
%1
24 oy
Artvin - Murgul İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %58,9
  • %40,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %58,9
  • %40,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
  • %37,4
  • %5,3
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %56,2
  • %37,4
  • %5,3
  • %0
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
Ardanuç
yukleniyor
Arhavi
yukleniyor
Borçka
yukleniyor
Hopa
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Murgul
yukleniyor
Şavşat
yukleniyor
Yusufeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Çavuş AK Parti
  • Erkan Şeyhoğlu CHP
  • Ali Kiraz SP
  • Savaş Gündüz BTP
  • Katılım oranı % 92,5
  • Toplam seçmen3.675
  • Kullanılan oy3.401
  • Geçerli oy3.273
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.394
  • 30 Mar 143.137
  • 30 Mar 143.034
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Murgul Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,9
  • %58,9
  • %0
  • %58,9
  • %58,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %40,4
  • %40,4
  • %0
  • %40,4
  • %40,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
Ardanuç
yukleniyor
Arhavi
yukleniyor
Borçka
yukleniyor
Hopa
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Murgul
yukleniyor
Şavşat
yukleniyor
Yusufeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Çavuş AK Parti
  • Erkan Şeyhoğlu CHP
  • Ali Kiraz SP
  • Savaş Gündüz BTP
  • Katılım oranı % 92,5
  • Toplam seçmen3.675
  • Kullanılan oy3.401
  • Geçerli oy3.273
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.394
  • 30 Mar 143.137
  • 30 Mar 143.034
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Murgul Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Murgul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %58,9
    1.928 oy
  • %40,4
    1.321 oy
  • %0,6
    19 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    1.928 oy
  • %40,4
    1.321 oy
  • %0,6
    19 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,2
    1.705 oy
  • %37,4
    1.134 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %5,3
    160 oy
  • %56,2
    1.705 oy
  • %37,4
    1.134 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %5,3
    160 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    27 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Artvin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Artvin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Artvin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %51
    7.163 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • %3,6
    511 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %0,9
    120 oy
  • %51
    7.163 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • %3,6
    511 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %0,9
    120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,6
    91 oy
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    17 oy
  • %14,1
    2.159 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %14,1
    2.159 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    41 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    119 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Artvin Murgul Yerel Seçim Sonuçları Artvin Murgul İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Artvin İlçe Seçim Sonuçları Artvin Murgul Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Artvin Murgul Belediye Başkan Adayları