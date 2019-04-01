Seçim Artvin Arhavi Seçim Sonuçları – Arhavi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Arhavi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Vasfi Kurdoğlu
Vasfi Kurdoğlu
CHP
%48,6
4.386 oy
Coşkun Hekimoğlu
Coşkun Hekimoğlu
AK Parti
%48
4.335 oy
Diğer
%3
301 oy
Artvin - Arhavi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 38 / 38
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,6
  • %48
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %48,6
  • %48
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
  • %47,7
  • %6,2
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %43,8
  • %47,7
  • %6,2
  • %0
  • %0
  • %2,3
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
Ardanuç
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Arhavi
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Borçka
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Hopa
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Murgul
yukleniyor
Şavşat
yukleniyor
Yusufeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vasfi Kurdoğlu CHP
  • Coşkun Hekimoğlu AK Parti
  • Turan Turgay Hatinoğlu Bağımsız
  • Ethem Ergüney SP
  • Özgürhan Magunacı BTP
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen11.275
  • Kullanılan oy9.313
  • Geçerli oy9.022
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.128
  • 30 Mar 149.572
  • 30 Mar 149.250
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arhavi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 38 / 38
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,6
  • %48,6
  • %0
  • %48,6
  • %48,6
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48
  • %48
  • %0
  • %48
  • %48
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
Ardanuç
yukleniyor
Arhavi
yukleniyor
Borçka
yukleniyor
Hopa
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Murgul
yukleniyor
Şavşat
yukleniyor
Yusufeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vasfi Kurdoğlu CHP
  • Coşkun Hekimoğlu AK Parti
  • Turan Turgay Hatinoğlu Bağımsız
  • Ethem Ergüney SP
  • Özgürhan Magunacı BTP
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen11.275
  • Kullanılan oy9.313
  • Geçerli oy9.022
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.128
  • 30 Mar 149.572
  • 30 Mar 149.250
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arhavi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Arhavi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 38 / 38
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %48,6
    4.386 oy
  • %48
    4.335 oy
  • %1,6
    146 oy
  • %1,3
    121 oy
  • %0,4
    34 oy
  • %48,6
    4.386 oy
  • %48
    4.335 oy
  • %1,6
    146 oy
  • %1,3
    121 oy
  • %0,4
    34 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    4.052 oy
  • %47,7
    4.409 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    190 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %43,8
    4.052 oy
  • %47,7
    4.409 oy
  • %0
  • %2,1
    190 oy
  • %0,2
    14 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,2
    576 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    576 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Artvin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Artvin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Artvin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %51
    7.163 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • %3,6
    511 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %0,9
    120 oy
  • %51
    7.163 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • %3,6
    511 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %0,9
    120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,6
    91 oy
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    17 oy
  • %14,1
    2.159 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %14,1
    2.159 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    41 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    119 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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