31 Mart 2019 Ardanuç Yerel Seçim Sonuçları
Yıldırım Demir
CHP
%50,7
1.975 oy
Fahri Acar
AK Parti
%48,8
1.902 oy
Diğer
%0
18 oy
Artvin - Ardanuç İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Ardanuç Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 16 / 16
- %100
Artvin İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Artvin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ardanuç Yıldırım Demir % 100 % 48,8 % 0 % 50,7 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ardanuç Yıldırım Demir % 100 % 48,83 % 0 % 50,71 % 0 % 0 % 0,39 SP
- Ardanuç (30 Mar 14) % 40,66 % 3,81 % 53,61 % 0 % 0 % 1,1 DP
- Arhavi Vasfi Kurdoğlu % 100 % 48 % 0 % 48,6 % 0 % 0 % 1,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arhavi Vasfi Kurdoğlu % 100 % 48,05 % 0 % 48,61 % 0 % 0 % 1,62 Bağımsız
- Arhavi (30 Mar 14) % 47,66 % 6,23 % 43,81 % 0 % 0 % 2,05 SP
- Borçka Ercan Orhan % 100 % 43,2 % 0 % 54,9 % 0 % 0 % 1 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Borçka Ercan Orhan % 100 % 43,16 % 0 % 54,93 % 0 % 0 % 0,97 Diğer
- Borçka (30 Mar 14) % 53,62 % 19,85 % 24,95 % 0 % 0 % 1,33 SP
- Hopa Taner Ekmekçi % 100 % 36,9 % 0 % 39,8 % 22,2 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hopa Taner Ekmekçi % 100 % 36,9 % 0 % 39,81 % 22,21 % 0 % 0,74 SP
- Hopa (30 Mar 14) % 40,34 % 4,87 % 40,17 % 0 % 0 % 7,39 ÖDP
- Kemalpaşa Ergül Akçiçek % 100 % 39,4 % 6 % 54,1 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kemalpaşa Ergül Akçiçek % 100 % 39,41 % 6,02 % 54,15 % 0 % 0 % 0,22 BTP
- Kemalpaşa (30 Mar 14) - - - - - -
- Merkez Demirhan Elçin % 100 % 43,2 % 0 % 51 % 0 % 0 % 3,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Demirhan Elçin % 100 % 43,24 % 0 % 50,97 % 0 % 0 % 3,64 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 46,28 % 14,1 % 36,89 % 0 % 0 % 0,78 DP
- Murgul Hasan Çavuş % 100 % 58,9 % 0 % 40,4 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Murgul Hasan Çavuş % 100 % 58,91 % 0 % 40,36 % 0 % 0 % 0,58 SP
- Murgul (30 Mar 14) % 56,2 % 5,27 % 37,38 % 0 % 0 % 0,89 DP
- Şavşat Nihat Acar % 100 % 47,3 % 0 % 50,7 % 0 % 0 % 0,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şavşat Nihat Acar % 100 % 47,31 % 0 % 50,73 % 0 % 0 % 0,86 Bağımsız
- Şavşat (30 Mar 14) % 50,54 % 5,22 % 41,14 % 0 % 0 % 1,93 DP
- Yusufeli Eyüp Aytekin % 100 % 43,2 % 12,9 % 43,1 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yusufeli Eyüp Aytekin % 100 % 43,21 % 12,85 % 43,14 % 0 % 0 % 0,5 SP
- Yusufeli (30 Mar 14) % 48,19 % 33,51 % 11,58 % 0 % 0 % 4,37 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Artvin Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 60 / 60
- %100
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