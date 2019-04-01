Seçim Artvin Yusufeli Seçim Sonuçları – Yusufeli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yusufeli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Eyüp Aytekin
Eyüp Aytekin
AK Parti
%43,2
1.819 oy
Barış Demirci
Barış Demirci
CHP
%43,1
1.816 oy
Diğer
%14
575 oy
Artvin - Yusufeli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %43,2
  • %43,1
  • %12,9
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %43,2
  • %43,1
  • %12,9
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,2
  • %11,6
  • %33,5
  • %0
  • %0
  • %6,7
  • %48,2
  • %11,6
  • %33,5
  • %0
  • %0
  • %6,7
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
Ardanuç
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Arhavi
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Borçka
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Hopa
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Kemalpaşa
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Merkez
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Murgul
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Şavşat
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Yusufeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyüp Aytekin AK Parti
  • Barış Demirci CHP
  • Erdal Demirci MHP
  • Mustafa Aksoy SP
  • Niyazi Aydemir BTP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen5.219
  • Kullanılan oy4.375
  • Geçerli oy4.210
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.992
  • 30 Mar 144.384
  • 30 Mar 144.231
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yusufeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,1
  • %43,2
  • %12,9
  • %56,1
  • %43,2
  • %12,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %43,1
  • %43,1
  • %0
  • %43,1
  • %43,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
Ardanuç
yukleniyor
Arhavi
yukleniyor
Borçka
yukleniyor
Hopa
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Murgul
yukleniyor
Şavşat
yukleniyor
Yusufeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyüp Aytekin AK Parti
  • Barış Demirci CHP
  • Erdal Demirci MHP
  • Mustafa Aksoy SP
  • Niyazi Aydemir BTP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen5.219
  • Kullanılan oy4.375
  • Geçerli oy4.210
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.992
  • 30 Mar 144.384
  • 30 Mar 144.231
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yusufeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yusufeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %43,2
    1.819 oy
  • %43,1
    1.816 oy
  • %12,9
    541 oy
  • %0,5
    21 oy
  • %0,3
    13 oy
  • %43,2
    1.819 oy
  • %43,1
    1.816 oy
  • %12,9
    541 oy
  • %0,5
    21 oy
  • %0,3
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,2
    2.039 oy
  • %11,6
    490 oy
  • %33,5
    1.418 oy
  • %0,9
    38 oy
  • %1,4
    61 oy
  • %48,2
    2.039 oy
  • %11,6
    490 oy
  • %33,5
    1.418 oy
  • %0,9
    38 oy
  • %1,4
    61 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,4
    185 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %4,4
    185 oy
  • %0

Artvin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Artvin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Artvin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %51
    7.163 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • %3,6
    511 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %0,9
    120 oy
  • %51
    7.163 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • %3,6
    511 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %0,9
    120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,6
    91 oy
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    17 oy
  • %14,1
    2.159 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %14,1
    2.159 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    41 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    119 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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