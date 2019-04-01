Seçim Artvin Hopa Seçim Sonuçları – Hopa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hopa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Taner Ekmekçi
Taner Ekmekçi
CHP
%39,8
5.137 oy
Kemal Gazioğlu
Kemal Gazioğlu
AK Parti
%36,9
4.761 oy
Diğer
%23
3.006 oy
Artvin - Hopa İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %39,8
  • %36,9
  • %22,2
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %39,8
  • %36,9
  • %22,2
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,2
  • %40,3
  • %0
  • %4,9
  • %0
  • %14,6
  • %40,2
  • %40,3
  • %0
  • %4,9
  • %0
  • %14,6
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
Ardanuç
yukleniyor
Arhavi
yukleniyor
Borçka
yukleniyor
Hopa
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Murgul
yukleniyor
Şavşat
yukleniyor
Yusufeli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Taner Ekmekçi CHP
  • Kemal Gazioğlu AK Parti
  • Turan Kasımoğlu İYİ Parti
  • Server Eksilmez SP
  • Şener Cihan Bağımsız
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen15.459
  • Kullanılan oy13.281
  • Geçerli oy12.904
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.395
  • 30 Mar 1411.603
  • 30 Mar 1411.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hopa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %62
  • %39,8
  • %22,2
  • %62
  • %39,8
  • %22,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %36,9
  • %36,9
  • %0
  • %36,9
  • %36,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ARD ARH MER BRÇ HOP ŞVT YSF MUR
Ardanuç
yukleniyor
Arhavi
yukleniyor
Borçka
yukleniyor
Hopa
yukleniyor
Kemalpaşa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Murgul
yukleniyor
Şavşat
yukleniyor
Yusufeli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Taner Ekmekçi CHP
  • Kemal Gazioğlu AK Parti
  • Turan Kasımoğlu İYİ Parti
  • Server Eksilmez SP
  • Şener Cihan Bağımsız
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen15.459
  • Kullanılan oy13.281
  • Geçerli oy12.904
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.395
  • 30 Mar 1411.603
  • 30 Mar 1411.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hopa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hopa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 53 / 53
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • %39,8
    5.137 oy
  • %36,9
    4.761 oy
  • %22,2
    2.866 oy
  • %0,7
    95 oy
  • %0,1
    19 oy
  • %39,8
    5.137 oy
  • %36,9
    4.761 oy
  • %22,2
    2.866 oy
  • %0,7
    95 oy
  • %0,1
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,2
    4.518 oy
  • %40,3
    4.538 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    168 oy
  • %5,5
    623 oy
  • %40,2
    4.518 oy
  • %40,3
    4.538 oy
  • %0
  • %1,5
    168 oy
  • %5,5
    623 oy
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,1
    15 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %4,9
    548 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    22 oy
  • %4,9
    548 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Artvin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Artvin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Artvin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %51
    7.163 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • %3,6
    511 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %0,9
    120 oy
  • %51
    7.163 oy
  • %43,2
    6.077 oy
  • %3,6
    511 oy
  • %1,1
    154 oy
  • %0,9
    120 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %36,9
    5.650 oy
  • %46,3
    7.089 oy
  • %0,2
    38 oy
  • %0,4
    56 oy
  • %0,6
    91 oy
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    17 oy
  • %14,1
    2.159 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    41 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %14,1
    2.159 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    41 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    119 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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