31 Mart 2019 Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları
Kadir Albayrak
CHP
%51,2
317.933 oy
Mestan Özcan
AK Parti
%43,8
272.295 oy
Diğer
%5
31.041 oy
Tekirdağ İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.356 / 2.360
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Kadir Albayrak CHP
- Mestan Özcan AK Parti
- Şadi Özdemir HDP
- Mehmet Yaman DSP
- Feti Pehlivan SP
- Katılım oranı % 85,3
- Toplam seçmen750.441
- Kullanılan oy639.530
- Geçerli oy621.269
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14634.941
- 30 Mar 14576.271
- 30 Mar 14549.869
- Açılan sandık
- 2.356 / 2.360
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Kadir Albayrak CHP
- Mestan Özcan AK Parti
- Şadi Özdemir HDP
- Mehmet Yaman DSP
- Feti Pehlivan SP
- Katılım oranı % 85,3
- Toplam seçmen750.441
- Kullanılan oy639.530
- Geçerli oy621.269
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14634.941
- 30 Mar 14576.271
- 30 Mar 14549.869
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Çerkezköy CHP %50,2 CHP %40,9
- Çorlu CHP %50,9 CHP %51
- Ergene CHP %47,8 CHP %37,7
- Hayrabolu AK Parti %49,2 CHP %37,3
- Kapaklı AK Parti %54 CHP %47,7
- Malkara CHP %49,9 CHP %44,9
- Marmaraereğlisi DSP %37 CHP %47,1
- Muratlı CHP %47,4 CHP %47,8
- Saray CHP %57,7 CHP %37,7
- Süleymanpaşa AK Parti %48,5 CHP %40,3
- Şarköy CHP %52,3 CHP %54,8
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 3 0 +3
- MHP 0 0 0
- CHP 7 11 -4
- İYİ Parti 0 0 0
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 1 0 +1
- BBP 0 0 0
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çerkezköy Vahap Akay % 99,7 % 44,5 % 0 % 50,2 % 0 % 2,9 % 1,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çerkezköy Vahap Akay % 99,7 % 44,53 % 0 % 50,23 % 0 % 2,94 % 1,25 BBP
- Çerkezköy (30 Mar 14) Vahap Akay % 37,85 % 11,85 % 40,86 % 0 % 0 % 4,12 BBP
- Çorlu Ahmet Sarıkurt % 99,8 % 39,8 % 0 % 50,9 % 4,6 % 2,3 % 1,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çorlu Ahmet Sarıkurt % 99,8 % 39,79 % 0 % 50,86 % 4,62 % 2,32 % 1,09 BBP
- Çorlu (30 Mar 14) Ünal Baysan % 34,94 % 9,33 % 51,02 % 0 % 0 % 2,38 Bağımsız
- Ergene Rasim Yüksel % 100 % 40,3 % 0 % 47,8 % 0 % 2,7 % 7,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ergene Rasim Yüksel % 100 % 40,29 % 0 % 47,84 % 0 % 2,69 % 7,69 DSP
- Ergene (30 Mar 14) Rasim Yüksel % 35,49 % 17,53 % 37,75 % 0 % 0 % 5,3 DSP
- Hayrabolu Osman İnan % 100 % 49,2 % 0 % 48,6 % 0 % 0 % 1,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hayrabolu Osman İnan % 100 % 49,18 % 0 % 48,6 % 0 % 0 % 1,62 DP
- Hayrabolu (30 Mar 14) Fehmi Altayoğlu % 30,16 % 31,22 % 37,3 % 0 % 0 % 0,73 DP
- Kapaklı Mustafa Çetin % 100 % 54 % 0 % 41,1 % 0 % 1,9 % 1,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kapaklı Mustafa Çetin % 100 % 53,96 % 0 % 41,12 % 0 % 1,86 % 1,54 BBP
- Kapaklı (30 Mar 14) İrfan Mandalı % 39,9 % 6,98 % 47,65 % 0 % 0 % 2,27 DP
- Malkara Ulaş Yurdakul % 100 % 47,7 % 0 % 49,9 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Malkara Ulaş Yurdakul % 100 % 47,74 % 0 % 49,95 % 0 % 0 % 0,96 SP
- Malkara (30 Mar 14) Ulaş Yurdakul % 30,67 % 21,88 % 44,88 % 0 % 0 % 1,1 SP
- Marmaraereğlisi Hikmet Ata % 100 % 26,3 % 0 % 35,9 % 0 % 0 % 37 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Marmaraereğlisi Hikmet Ata % 100 % 26,27 % 0 % 35,93 % 0 % 0 % 37,03 DSP
- Marmaraereğlisi (30 Mar 14) İbrahim Uyan % 44,76 % 2,76 % 47,1 % 0 % 0 % 3,91 Bağımsız
- Muratlı Nebi Tepe % 100 % 0 % 43,3 % 47,4 % 7,3 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muratlı Nebi Tepe % 100 % 0 % 43,29 % 47,39 % 7,29 % 0 % 1,03 SP
- Muratlı (30 Mar 14) Nebi Tepe % 28,37 % 13,4 % 47,79 % 0 % 0 % 6,52 DP
- Saray Özgen Erkiş % 100 % 0 % 25 % 57,7 % 15,2 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Saray Özgen Erkiş % 100 % 0 % 25,02 % 57,71 % 15,22 % 0 % 1,11 SP
- Saray (30 Mar 14) Nazmi Çoban % 28,38 % 30,16 % 37,65 % 0 % 0 % 2,54 DP
- Süleymanpaşa Cüneyt Yüksel % 99,6 % 48,5 % 0 % 47,7 % 0 % 0,8 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Süleymanpaşa Cüneyt Yüksel % 99,6 % 48,54 % 0 % 47,68 % 0 % 0,79 % 1,02 SP
- Süleymanpaşa (30 Mar 14) Mehmet Ekrem Eşkinat % 33 % 23,34 % 40,3 % 0 % 0 % 0,96 BBP
- Şarköy Alpay Var % 100 % 46,1 % 0 % 52,3 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şarköy Alpay Var % 100 % 46,13 % 0 % 52,27 % 0 % 0 % 0,65 SP
- Şarköy (30 Mar 14) Süleyman Altınok % 32,05 % 10,96 % 54,84 % 0 % 0 % 0,95 İP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.356 / 2.360
- %99,8
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