Seçim Tekirdağ Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Tekirdağ Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kadir Albayrak
Kadir Albayrak
CHP
%51,2
317.933 oy
Mestan Özcan
Mestan Özcan
AK Parti
%43,8
272.295 oy
Diğer
%5
31.041 oy
Tekirdağ İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.356 / 2.360
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %51,2
  • %43,8
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • %51,2
  • %43,8
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %3,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
  • %37,1
  • %0
  • %12,7
  • %0
  • %4,4
  • %45,8
  • %37,1
  • %0
  • %12,7
  • %0
  • %4,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Albayrak CHP
  • Mestan Özcan AK Parti
  • Şadi Özdemir HDP
  • Mehmet Yaman DSP
  • Feti Pehlivan SP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen750.441
  • Kullanılan oy639.530
  • Geçerli oy621.269
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14634.941
  • 30 Mar 14576.271
  • 30 Mar 14549.869
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.356 / 2.360
  • %99,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51,2
  • %51,2
  • %0
  • %51,2
  • %51,2
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,8
  • %43,8
  • %0
  • %43,8
  • %43,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,9
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Albayrak CHP
  • Mestan Özcan AK Parti
  • Şadi Özdemir HDP
  • Mehmet Yaman DSP
  • Feti Pehlivan SP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen750.441
  • Kullanılan oy639.530
  • Geçerli oy621.269
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14634.941
  • 30 Mar 14576.271
  • 30 Mar 14549.869
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 3 0 +3
  • MHP 0 0 0
  • CHP 7 11 -4
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 1 0 +1
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.356 / 2.360
  • %99,8
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    317.933 oy
  • %43,8
    272.295 oy
  • %1,9
    11.668 oy
  • %1,1
    7.015 oy
  • %1
    6.176 oy
  • %51,2
    317.933 oy
  • %43,8
    272.295 oy
  • %1,9
    11.668 oy
  • %1,1
    7.015 oy
  • %1
    6.176 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,4
    2.548 oy
  • %0,2
    1.155 oy
  • %0,2
    1.042 oy
  • %0,1
    919 oy
  • %0,1
    518 oy
  • %0,4
    2.548 oy
  • %0,2
    1.155 oy
  • %0,2
    1.042 oy
  • %0,1
    919 oy
  • %0,1
    518 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Tekirdağ Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları Tekirdağ İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Tekirdağ Belediye Başkan Adayları