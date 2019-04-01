Seçim Tekirdağ Marmaraereğlisi Seçim Sonuçları – Marmaraereğlisi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Marmaraereğlisi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Uyan
İbrahim Uyan
CHP
%39,5
4.505 oy
Mithat Soylu
Mithat Soylu
AK Parti
%30,4
3.471 oy
Diğer
%31
3.436 oy
Tekirdağ - Marmaraereğlisi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 43 / 64
  • %67,2
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %39,5
  • %30,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,1
  • %39,5
  • %30,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
  • %44,8
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %5,4
  • %47,1
  • %44,8
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %5,4
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Uyan CHP
  • Mithat Soylu AK Parti
  • Hikmet Ata DSP
  • Yasin Şenyüz BBP
  • Mehmet Kalyon SP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen20.641
  • Kullanılan oy11.759
  • Geçerli oy11.412
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.764
  • 30 Mar 1415.501
  • 30 Mar 1414.678
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Marmaraereğlisi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 43 / 64
  • %67,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %39,5
  • %39,5
  • %0
  • %39,5
  • %39,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %30,4
  • %30,4
  • %0
  • %30,4
  • %30,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Uyan CHP
  • Mithat Soylu AK Parti
  • Hikmet Ata DSP
  • Yasin Şenyüz BBP
  • Mehmet Kalyon SP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen20.641
  • Kullanılan oy11.759
  • Geçerli oy11.412
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.764
  • 30 Mar 1415.501
  • 30 Mar 1414.678
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Marmaraereğlisi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Marmaraereğlisi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 43 / 64
  • %67,2
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • Diğer
  • BBP
  • %39,5
    4.505 oy
  • %30,4
    3.471 oy
  • %29,4
    3.355 oy
  • %0,3
    35 oy
  • %0,2
    25 oy
  • %39,5
    4.505 oy
  • %30,4
    3.471 oy
  • %29,4
    3.355 oy
  • %0,3
    35 oy
  • %0,2
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
    6.914 oy
  • %44,8
    6.570 oy
  • %0,6
    87 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    25 oy
  • %47,1
    6.914 oy
  • %44,8
    6.570 oy
  • %0,6
    87 oy
  • %0
  • %0,2
    25 oy
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    19 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    19 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    43 oy
  • %0,4
    60 oy
  • %2,8
    405 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %0,4
    60 oy
  • %2,8
    405 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,9
    574 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,9
    574 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.352 / 2.360
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    445 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    445 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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