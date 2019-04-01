Seçim Tekirdağ Çerkezköy Seçim Sonuçları – Çerkezköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çerkezköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Vahap Akay
Vahap Akay
CHP
%50,2
46.572 oy
Süleyman Kozuva
Süleyman Kozuva
AK Parti
%44,5
41.291 oy
Diğer
%5
4.865 oy
Tekirdağ - Çerkezköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 330 / 330
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %50,2
  • %44,5
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %50,2
  • %44,5
  • %2,9
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,9
  • %37,8
  • %0
  • %11,8
  • %0
  • %9,4
  • %40,9
  • %37,8
  • %0
  • %11,8
  • %0
  • %9,4
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahap Akay CHP
  • Süleyman Kozuva AK Parti
  • Barış Kırmızıtaş HDP
  • Yılmaz Bulut BBP
  • Erol Kaya SP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen112.048
  • Kullanılan oy95.105
  • Geçerli oy92.728
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1476.262
  • 30 Mar 1469.016
  • 30 Mar 1465.796
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çerkezköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 330 / 330
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,2
  • %50,2
  • %0
  • %50,2
  • %50,2
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,5
  • %44,5
  • %0
  • %44,5
  • %44,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,9
  • %0
  • %2,9
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahap Akay CHP
  • Süleyman Kozuva AK Parti
  • Barış Kırmızıtaş HDP
  • Yılmaz Bulut BBP
  • Erol Kaya SP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen112.048
  • Kullanılan oy95.105
  • Geçerli oy92.728
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1476.262
  • 30 Mar 1469.016
  • 30 Mar 1465.796
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çerkezköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çerkezköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 330 / 330
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • BBP
  • SP
  • %50,2
    46.572 oy
  • %44,5
    41.291 oy
  • %2,9
    2.723 oy
  • %1,3
    1.162 oy
  • %0,6
    556 oy
  • %50,2
    46.572 oy
  • %44,5
    41.291 oy
  • %2,9
    2.723 oy
  • %1,3
    1.162 oy
  • %0,6
    556 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,9
    26.884 oy
  • %37,8
    24.902 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,1
    2.709 oy
  • %1,3
    829 oy
  • %40,9
    26.884 oy
  • %37,8
    24.902 oy
  • %0
  • %4,1
    2.709 oy
  • %1,3
    829 oy
  • DSP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • VP
  • %0,4
    366 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    366 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    173 oy
  • %11,8
    7.796 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    173 oy
  • %11,8
    7.796 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    218 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,5
    2.285 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    218 oy
  • %0
  • %3,5
    2.285 oy
  • %0

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.352 / 2.360
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    445 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    445 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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