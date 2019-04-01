Seçim Tekirdağ Saray Seçim Sonuçları – Saray Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Saray Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Özgen Erkiş
Özgen Erkiş
CHP
%57,7
18.743 oy
Özkan Yaman
Özkan Yaman
MHP
%25
8.127 oy
Diğer
%17
5.609 oy
Tekirdağ - Saray İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57,7
  • %25
  • %15,2
  • %0
  • %0
  • %2
  • %57,7
  • %25
  • %15,2
  • %0
  • %0
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
  • %30,2
  • %0
  • %28,4
  • %0
  • %3,8
  • %37,7
  • %30,2
  • %0
  • %28,4
  • %0
  • %3,8
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özgen Erkiş CHP
  • Özkan Yaman MHP
  • Ali Özen İYİ Parti
  • Halil Gören SP
  • Ahmet Yeşilyurt BBP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen38.051
  • Kullanılan oy33.642
  • Geçerli oy32.479
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1435.830
  • 30 Mar 1433.272
  • 30 Mar 1431.840
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %72,9
  • %57,7
  • %15,2
  • %72,9
  • %57,7
  • %15,2
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %25
  • %25
  • %0
  • %25
  • %25
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özgen Erkiş CHP
  • Özkan Yaman MHP
  • Ali Özen İYİ Parti
  • Halil Gören SP
  • Ahmet Yeşilyurt BBP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen38.051
  • Kullanılan oy33.642
  • Geçerli oy32.479
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1435.830
  • 30 Mar 1433.272
  • 30 Mar 1431.840
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Saray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %57,7
    18.743 oy
  • %25
    8.127 oy
  • %15,2
    4.944 oy
  • %1,1
    361 oy
  • %0,4
    143 oy
  • %57,7
    18.743 oy
  • %25
    8.127 oy
  • %15,2
    4.944 oy
  • %1,1
    361 oy
  • %0,4
    143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    11.988 oy
  • %30,2
    9.602 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    248 oy
  • %0,1
    41 oy
  • %37,7
    11.988 oy
  • %30,2
    9.602 oy
  • %0
  • %0,8
    248 oy
  • %0,1
    41 oy
  • VP
  • BTP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,3
    110 oy
  • %0,2
    51 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    110 oy
  • %0,2
    51 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %28,4
    9.035 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    27 oy
  • %28,4
    9.035 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,5
    808 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    808 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.352 / 2.360
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    445 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    445 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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