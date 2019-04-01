Seçim Tekirdağ Muratlı Seçim Sonuçları – Muratlı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Muratlı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nebi Tepe
Nebi Tepe
CHP
%47,4
8.904 oy
Ali İnan
Ali İnan
MHP
%43,3
8.132 oy
Diğer
%10
1.751 oy
Tekirdağ - Muratlı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %47,4
  • %43,3
  • %7,3
  • %0
  • %0
  • %2
  • %47,4
  • %43,3
  • %7,3
  • %0
  • %0
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,8
  • %13,4
  • %0
  • %28,4
  • %0
  • %10,4
  • %47,8
  • %13,4
  • %0
  • %28,4
  • %0
  • %10,4
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nebi Tepe CHP
  • Ali İnan MHP
  • Zülküf İşler İYİ Parti
  • Tarık Eğcin SP
  • Kadri Arda DP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen22.005
  • Kullanılan oy19.450
  • Geçerli oy18.787
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.337
  • 30 Mar 1418.858
  • 30 Mar 1417.891
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muratlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,7
  • %47,4
  • %7,3
  • %54,7
  • %47,4
  • %7,3
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %43,3
  • %43,3
  • %0
  • %43,3
  • %43,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nebi Tepe CHP
  • Ali İnan MHP
  • Zülküf İşler İYİ Parti
  • Tarık Eğcin SP
  • Kadri Arda DP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen22.005
  • Kullanılan oy19.450
  • Geçerli oy18.787
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.337
  • 30 Mar 1418.858
  • 30 Mar 1417.891
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muratlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Muratlı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %47,4
    8.904 oy
  • %43,3
    8.132 oy
  • %7,3
    1.370 oy
  • %1
    193 oy
  • %0,8
    153 oy
  • %47,4
    8.904 oy
  • %43,3
    8.132 oy
  • %7,3
    1.370 oy
  • %1
    193 oy
  • %0,8
    153 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,8
    8.550 oy
  • %13,4
    2.397 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    56 oy
  • %6,5
    1.167 oy
  • %47,8
    8.550 oy
  • %13,4
    2.397 oy
  • %0
  • %0,3
    56 oy
  • %6,5
    1.167 oy
  • BTP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    37 oy
  • %28,4
    5.076 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    537 oy
  • %0,4
    71 oy
  • %0,2
    37 oy
  • %28,4
    5.076 oy
  • %0
  • %3
    537 oy
  • %0,4
    71 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.352 / 2.360
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    445 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    445 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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