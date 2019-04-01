Seçim Tekirdağ Şarköy Seçim Sonuçları – Şarköy Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Şarköy Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Alpay Var
Alpay Var
CHP
%52,3
11.126 oy
Can Gürsoy
Can Gürsoy
AK Parti
%46,1
9.820 oy
Diğer
%2
340 oy
Tekirdağ - Şarköy İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,3
  • %46,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %52,3
  • %46,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
  • %32,1
  • %11
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %54,8
  • %32,1
  • %11
  • %0
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alpay Var CHP
  • Can Gürsoy AK Parti
  • Levent Çotuk SP
  • Sabrı Güner BBP
  • Hasan Hakan Bayraktar DSP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen26.502
  • Kullanılan oy21.994
  • Geçerli oy21.286
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.767
  • 30 Mar 1420.927
  • 30 Mar 1419.822
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şarköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,1
  • %46,1
  • %0
  • %46,1
  • %46,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alpay Var CHP
  • Can Gürsoy AK Parti
  • Levent Çotuk SP
  • Sabrı Güner BBP
  • Hasan Hakan Bayraktar DSP
  • Katılım oranı % 83
  • Toplam seçmen26.502
  • Kullanılan oy21.994
  • Geçerli oy21.286
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.767
  • 30 Mar 1420.927
  • 30 Mar 1419.822
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şarköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Şarköy Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 93 / 93
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %52,3
    11.126 oy
  • %46,1
    9.820 oy
  • %0,7
    139 oy
  • %0,4
    93 oy
  • %0,4
    81 oy
  • %52,3
    11.126 oy
  • %46,1
    9.820 oy
  • %0,7
    139 oy
  • %0,4
    93 oy
  • %0,4
    81 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    10.870 oy
  • %32,1
    6.353 oy
  • %0,5
    100 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,3
    57 oy
  • %54,8
    10.870 oy
  • %32,1
    6.353 oy
  • %0,5
    100 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %0,3
    57 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • VP
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    33 oy
  • %11
    2.173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %11
    2.173 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.352 / 2.360
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    445 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    445 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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