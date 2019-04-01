31 Mart 2019 Isparta Yerel Seçim Sonuçları
Şükrü Başdeğirmen
AK Parti
%38,1
50.376 oy
Yusuf Ziya Günaydın
MHP
%30,8
40.722 oy
Diğer
%31
41.150 oy
Isparta İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 497 / 498
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10
1
1
1
Belediye Başkan Adayları
- Şükrü Başdeğirmen AK Parti
- Yusuf Ziya Günaydın MHP
- Gökmen Hakkı Gökmenoğlu İYİ Parti
- Faruk Algınkılınç SP
- Melih Kahveci Bağımsız
- Katılım oranı % 82,9
- Toplam seçmen164.209
- Kullanılan oy135.922
- Geçerli oy132.248
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14139.553
- 30 Mar 14126.208
- 30 Mar 14121.679
- Açılan sandık
- 497 / 498
- %99,8
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Şükrü Başdeğirmen AK Parti
- Yusuf Ziya Günaydın MHP
- Gökmen Hakkı Gökmenoğlu İYİ Parti
- Faruk Algınkılınç SP
- Melih Kahveci Bağımsız
- Katılım oranı % 82,9
- Toplam seçmen164.209
- Kullanılan oy135.922
- Geçerli oy132.248
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14139.553
- 30 Mar 14126.208
- 30 Mar 14121.679
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Aksu AK Parti %49,6 CHP %42,1
- Atabey AK Parti %56,6 AK Parti %57,3
- Büyükkabaca - %0 AK Parti %62,9
- Çarıksaraylar - %0 - %0
- Çiçekpınar - %0 AK Parti %40,9
- Eğirdir AK Parti %52,3 DP %33,7
- Gelendost AK Parti %41,8 AK Parti %48,7
- Gönen CHP %43,1 AK Parti %37,3
- Güneykent - %0 AK Parti %39,6
- Hüyüklü - %0 MHP %32
- Keçiborlu AK Parti %60 AK Parti %47,3
- Kuleönü - %0 - %0
- Merkez AK Parti %38,1 MHP %44,5
- Sarıidris - %0 MHP %54,7
- Savköy - %0 MHP %52
- Senir - %0 AK Parti %45,2
- Senirkent AK Parti %37,6 MHP %51,3
- Sütçüler AK Parti %54 AK Parti %42,2
- Şarkikaraağaç AK Parti %46,1 BBP %31,8
- Uluborlu İYİ Parti %47,2 AK Parti %37,8
- Yalvaç MHP %40,8 MHP %56,9
- Yenişarbademli AK Parti %60,1 CHP %45,7
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 10 10 0
- MHP 1 5 -4
- CHP 1 2 -1
- İYİ Parti 1 0 +1
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 1 -1
- VP 0 0 0
- DP 0 1 -1
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 0 0 0
- Diğer 0 0 0
Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aksu Veli Kahraman % 100 % 49,6 % 0,8 % 36,8 % 0 % 0 % 11,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aksu Veli Kahraman % 100 % 49,64 % 0,79 % 36,84 % 0 % 0 % 11,62 DP
- Aksu (30 Mar 14) Ali Kaya % 39,03 % 10,54 % 42,08 % 0 % 0 % 4,65 BBP
- Atabey Tevfik Atasoy % 100 % 56,6 % 27,6 % 0 % 15,3 % 0 % 0,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Atabey Tevfik Atasoy % 100 % 56,61 % 27,63 % 0 % 15,31 % 0 % 0,3 BBP
- Atabey (30 Mar 14) Tevfik Atasoy % 57,29 % 37,15 % 4,03 % 0 % 0 % 0,97 SP
- Büyükkabaca % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Büyükkabaca % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Büyükkabaca (30 Mar 14) Ali İhsan Temurçin % 62,9 % 37 % 0 % 0 % 0 % 0,1 SP
- Çarıksaraylar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çarıksaraylar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çarıksaraylar (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çiçekpınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çiçekpınar % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Çiçekpınar (30 Mar 14) Derviş Açar % 40,94 % 21,6 % 36,44 % 0 % 0 % 0 SP
- Eğirdir Veli Gök % 100 % 52,3 % 9,7 % 10,4 % 22,4 % 0 % 3,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eğirdir Veli Gök % 100 % 52,26 % 9,7 % 10,42 % 22,45 % 0 % 3,56 Bağımsız
- Eğirdir (30 Mar 14) Ömer Şengöl % 31,22 % 28,71 % 4,66 % 0 % 0 % 33,72 DP
- Gelendost Mehmet Sezgin % 100 % 41,8 % 13,1 % 0 % 40,8 % 0 % 1,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gelendost Mehmet Sezgin % 100 % 41,79 % 13,07 % 0 % 40,83 % 0 % 1,93 Bağımsız
- Gelendost (30 Mar 14) Mehmet Sezgin % 48,7 % 2,87 % 8,28 % 0 % 0 % 35,63 DP
- Gönen Osman Kesmen % 100 % 36,8 % 19,4 % 43,1 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gönen Osman Kesmen % 100 % 36,81 % 19,38 % 43,11 % 0 % 0 % 0,37 SP
- Gönen (30 Mar 14) Ahmet Doğan % 37,27 % 25,4 % 36,18 % 0 % 0 % 0,63 BBP
- Güneykent % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güneykent % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Güneykent (30 Mar 14) Fahretdin Gözgün % 39,56 % 33,01 % 25,3 % 0 % 0 % 1,09 DSP
- Hüyüklü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hüyüklü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Hüyüklü (30 Mar 14) Hasan Yıldız % 28,35 % 31,95 % 16,36 % 0 % 0 % 7,2 DP
- Keçiborlu Yusuf Murat Parlak % 100 % 60 % 3 % 0 % 36,6 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keçiborlu Yusuf Murat Parlak % 100 % 60,02 % 2,96 % 0 % 36,63 % 0 % 0,22 SP
- Keçiborlu (30 Mar 14) Yusuf Murat Parlak % 47,29 % 19,47 % 32,55 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Kuleönü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kuleönü % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kuleönü (30 Mar 14) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Merkez Şükrü Başdeğirmen % 99,8 % 38,1 % 30,8 % 0 % 28,6 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Şükrü Başdeğirmen % 99,8 % 38,09 % 30,79 % 0 % 28,64 % 0 % 0,88 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 39,9 % 44,51 % 9,96 % 0 % 0 % 2,97 SP
- Sarıidris % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıidris % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sarıidris (30 Mar 14) Ramazan Pala % 26,77 % 54,72 % 17,32 % 0 % 0 % 0,39 SP
- Savköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Savköy % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Savköy (30 Mar 14) Mustafa Avşar % 45,35 % 52,04 % 2,6 % 0 % 0 % 0 SP
- Senir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Senir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Senir (30 Mar 14) Kazım Önder Varol % 45,22 % 35,09 % 10,56 % 0 % 0 % 0 SP
- Senirkent Kadir Heybeli % 100 % 37,6 % 30,6 % 10,1 % 20,7 % 0 % 0,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Senirkent Kadir Heybeli % 100 % 37,6 % 30,57 % 10,06 % 20,67 % 0 % 0,76 DP
- Senirkent (30 Mar 14) Erol Civelekoğlu % 47,91 % 51,26 % 0 % 0 % 0 % 0,35 SP
- Sütçüler Mustafa Üstün % 100 % 54 % 3 % 0 % 42,5 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sütçüler Mustafa Üstün % 100 % 54,04 % 3 % 0 % 42,5 % 0 % 0,46 SP
- Sütçüler (30 Mar 14) Mustafa Üstün % 42,2 % 11,28 % 7,38 % 0 % 0 % 37,74 Bağımsız
- Şarkikaraağaç İsa Çarkacı % 100 % 46,1 % 44,9 % 0 % 7,5 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şarkikaraağaç İsa Çarkacı % 100 % 46,11 % 44,94 % 0 % 7,51 % 0 % 0,74 SP
- Şarkikaraağaç (30 Mar 14) İsa Çarkacı % 29,48 % 29,85 % 7,35 % 0 % 0 % 31,77 BBP
- Uluborlu Mehmet Aziz Tuna % 100 % 38,2 % 13,5 % 0 % 47,2 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uluborlu Mehmet Aziz Tuna % 100 % 38,24 % 13,48 % 0 % 47,21 % 0 % 0,73 SP
- Uluborlu (30 Mar 14) Mehmet Ünverdi % 37,81 % 31,11 % 30,14 % 0 % 0 % 0,65 SP
- Yalvaç Halil Hilmi Tütüncü % 98,2 % 24,7 % 40,8 % 6,9 % 24,2 % 0 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yalvaç Halil Hilmi Tütüncü % 98,2 % 24,72 % 40,81 % 6,94 % 24,21 % 0 % 3,2 SP
- Yalvaç (30 Mar 14) Halil Hilmi Tütüncü % 33,14 % 56,93 % 4,01 % 0 % 0 % 4,97 SP
- Yenişarbademli Mehmet Özata % 100 % 60,1 % 0 % 39,4 % 0 % 0 % 0,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenişarbademli Mehmet Özata % 100 % 60,12 % 0 % 39,43 % 0 % 0 % 0,26 BBP
- Yenişarbademli (30 Mar 14) Mustafa Erdem % 42,61 % 11,34 % 45,73 % 0 % 0 % 0,19 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 497 / 498
- %99,8
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