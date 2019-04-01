31 Mart 2019 Atabey Yerel Seçim Sonuçları
Tevfik Atasoy
AK Parti
%56,6
1.516 oy
Aziz Eraslan
MHP
%27,6
740 oy
Diğer
%15
422 oy
Isparta - Atabey İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 13 / 13
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Tevfik Atasoy AK Parti
- Aziz Eraslan MHP
- Hasan Tosun İYİ Parti
- Zeki Uslu BBP
- Ömer Ilğın SP
- Katılım oranı % 93,1
- Toplam seçmen2.984
- Kullanılan oy2.778
- Geçerli oy2.678
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.962
- 30 Mar 142.795
- 30 Mar 142.681
- Açılan sandık
- 13 / 13
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Tevfik Atasoy AK Parti
- Aziz Eraslan MHP
- Hasan Tosun İYİ Parti
- Zeki Uslu BBP
- Ömer Ilğın SP
- Katılım oranı % 93,1
- Toplam seçmen2.984
- Kullanılan oy2.778
- Geçerli oy2.678
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.962
- 30 Mar 142.795
- 30 Mar 142.681
Atabey Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 13 / 13
- %100
Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aksu Veli Kahraman % 100 % 49,6 % 0,8 % 36,8 % 0 % 0 % 11,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aksu Veli Kahraman % 100 % 49,64 % 0,79 % 36,84 % 0 % 0 % 11,62 DP
- Aksu (30 Mar 14) % 39,03 % 10,54 % 42,08 % 0 % 0 % 4,65 BBP
- Atabey Tevfik Atasoy % 100 % 56,6 % 27,6 % 0 % 15,3 % 0 % 0,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Atabey Tevfik Atasoy % 100 % 56,61 % 27,63 % 0 % 15,31 % 0 % 0,3 BBP
- Atabey (30 Mar 14) % 57,29 % 37,15 % 4,03 % 0 % 0 % 0,97 SP
- Eğirdir Veli Gök % 100 % 52,6 % 9,7 % 10,5 % 22,6 % 0 % 3,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Eğirdir Veli Gök % 100 % 52,65 % 9,67 % 10,49 % 22,57 % 0 % 3,22 Bağımsız
- Eğirdir (30 Mar 14) % 31,22 % 28,71 % 4,66 % 0 % 0 % 33,72 DP
- Gelendost Mehmet Sezgin % 100 % 41,8 % 13,1 % 0 % 40,8 % 0 % 1,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gelendost Mehmet Sezgin % 100 % 41,79 % 13,07 % 0 % 40,83 % 0 % 1,93 Bağımsız
- Gelendost (30 Mar 14) % 48,7 % 2,87 % 8,28 % 0 % 0 % 35,63 DP
- Gönen Osman Kesmen % 100 % 36,8 % 19,4 % 43,1 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Gönen Osman Kesmen % 100 % 36,81 % 19,38 % 43,11 % 0 % 0 % 0,37 SP
- Gönen (30 Mar 14) % 37,27 % 25,4 % 36,18 % 0 % 0 % 0,63 BBP
- Keçiborlu Yusuf Murat Parlak % 100 % 60 % 3 % 0 % 36,6 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keçiborlu Yusuf Murat Parlak % 100 % 60,02 % 2,96 % 0 % 36,63 % 0 % 0,22 SP
- Keçiborlu (30 Mar 14) % 47,29 % 19,47 % 32,55 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Merkez Şükrü Başdeğirmen % 99,8 % 38 % 30,8 % 0 % 28,7 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Şükrü Başdeğirmen % 99,8 % 38,04 % 30,79 % 0 % 28,71 % 0 % 0,87 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 39,9 % 44,51 % 9,96 % 0 % 0 % 2,97 SP
- Senirkent Kadir Heybeli % 100 % 37,6 % 30,6 % 10,1 % 20,7 % 0 % 0,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Senirkent Kadir Heybeli % 100 % 37,6 % 30,57 % 10,06 % 20,67 % 0 % 0,76 DP
- Senirkent (30 Mar 14) % 47,91 % 51,26 % 0 % 0 % 0 % 0,35 SP
- Sütçüler Mustafa Üstün % 100 % 54 % 3 % 0 % 42,5 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sütçüler Mustafa Üstün % 100 % 54,04 % 3 % 0 % 42,5 % 0 % 0,46 SP
- Sütçüler (30 Mar 14) % 42,2 % 11,28 % 7,38 % 0 % 0 % 37,74 Bağımsız
- Şarkikaraağaç İsa Çarkacı % 100 % 46,1 % 44,9 % 0 % 7,5 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şarkikaraağaç İsa Çarkacı % 100 % 46,11 % 44,94 % 0 % 7,51 % 0 % 0,74 SP
- Şarkikaraağaç (30 Mar 14) % 29,48 % 29,85 % 7,35 % 0 % 0 % 31,77 BBP
- Uluborlu Mehmet Aziz Tuna % 100 % 38,2 % 13,5 % 0 % 47,2 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uluborlu Mehmet Aziz Tuna % 100 % 38,24 % 13,48 % 0 % 47,21 % 0 % 0,73 SP
- Uluborlu (30 Mar 14) % 37,81 % 31,11 % 30,14 % 0 % 0 % 0,65 SP
- Yalvaç Halil Hilmi Tütüncü % 100 % 24,7 % 40,8 % 7 % 24,2 % 0 % 3,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yalvaç Halil Hilmi Tütüncü % 100 % 24,69 % 40,81 % 6,95 % 24,22 % 0 % 3,2 SP
- Yalvaç (30 Mar 14) % 33,14 % 56,93 % 4,01 % 0 % 0 % 4,97 SP
- Yenişarbademli Mehmet Özata % 100 % 60,1 % 0 % 39,4 % 0 % 0 % 0,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yenişarbademli Mehmet Özata % 100 % 60,12 % 0 % 39,43 % 0 % 0 % 0,26 BBP
- Yenişarbademli (30 Mar 14) % 42,61 % 11,34 % 45,73 % 0 % 0 % 0,19 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 497 / 498
- %99,8
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