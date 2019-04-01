Seçim Isparta Atabey Seçim Sonuçları – Atabey Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Atabey Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Tevfik Atasoy
AK Parti
%56,6
1.516 oy
Aziz Eraslan
MHP
%27,6
740 oy
Diğer
%15
422 oy
Isparta - Atabey İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %56,6
  • %27,6
  • %15,3
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %56,6
  • %27,6
  • %15,3
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,3
  • %37,2
  • %0
  • %4
  • %0
  • %1,5
  • %57,3
  • %37,2
  • %0
  • %4
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
Aksu
yukleniyor
Atabey
yukleniyor
Eğirdir
yukleniyor
Gelendost
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Keçiborlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Senirkent
yukleniyor
Sütçüler
yukleniyor
Şarkikaraağaç
yukleniyor
Uluborlu
yukleniyor
Yalvaç
yukleniyor
Yenişarbademli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tevfik Atasoy AK Parti
  • Aziz Eraslan MHP
  • Hasan Tosun İYİ Parti
  • Zeki Uslu BBP
  • Ömer Ilğın SP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen2.984
  • Kullanılan oy2.778
  • Geçerli oy2.678
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.962
  • 30 Mar 142.795
  • 30 Mar 142.681
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Atabey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %84,2
  • %56,6
  • %27,6
  • %84,2
  • %56,6
  • %27,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %15,3
  • %15,3
  • %0
  • %15,3
  • %15,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
Aksu
yukleniyor
Atabey
yukleniyor
Eğirdir
yukleniyor
Gelendost
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Keçiborlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Senirkent
yukleniyor
Sütçüler
yukleniyor
Şarkikaraağaç
yukleniyor
Uluborlu
yukleniyor
Yalvaç
yukleniyor
Yenişarbademli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tevfik Atasoy AK Parti
  • Aziz Eraslan MHP
  • Hasan Tosun İYİ Parti
  • Zeki Uslu BBP
  • Ömer Ilğın SP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen2.984
  • Kullanılan oy2.778
  • Geçerli oy2.678
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.962
  • 30 Mar 142.795
  • 30 Mar 142.681
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Atabey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Atabey Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • %56,6
    1.516 oy
  • %27,6
    740 oy
  • %15,3
    410 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %56,6
    1.516 oy
  • %27,6
    740 oy
  • %15,3
    410 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,3
    1.536 oy
  • %37,2
    996 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %1
    26 oy
  • %57,3
    1.536 oy
  • %37,2
    996 oy
  • %0
  • %0,3
    8 oy
  • %1
    26 oy
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    2 oy
  • %4
    108 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %4
    108 oy
  • %0
  • %0,2
    5 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 497 / 498
  • %99,8
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • %38
    50.285 oy
  • %30,8
    40.700 oy
  • %28,7
    37.956 oy
  • %0,9
    1.153 oy
  • %0,4
    587 oy
  • %38
    50.285 oy
  • %30,8
    40.700 oy
  • %28,7
    37.956 oy
  • %0,9
    1.153 oy
  • %0,4
    587 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    3.613 oy
  • %0,8
    966 oy
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
  • %3
    3.613 oy
  • %0,8
    966 oy
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • %0,4
    472 oy
  • %0,3
    336 oy
  • %0,1
    190 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0,1
    162 oy
  • %0,4
    472 oy
  • %0,3
    336 oy
  • %0,1
    190 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0,1
    162 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0
  • %0
    52 oy
  • VP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    96 oy
  • %0,1
    73 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    96 oy
  • %0,1
    73 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    12.119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %10
    12.119 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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