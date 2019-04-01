Seçim Isparta Gelendost Seçim Sonuçları – Gelendost Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gelendost Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Sezgin
Mehmet Sezgin
AK Parti
%41,8
1.404 oy
Mustafa Özmen
İYİ Parti
%40,8
1.372 oy
Diğer
%17
584 oy
Isparta - Gelendost İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %41,8
  • %40,8
  • %13,1
  • %0
  • %0
  • %4,3
  • %41,8
  • %40,8
  • %13,1
  • %0
  • %0
  • %4,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
  • %0
  • %2,9
  • %8,3
  • %0
  • %40,2
  • %48,7
  • %0
  • %2,9
  • %8,3
  • %0
  • %40,2
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
Aksu
yukleniyor
Atabey
yukleniyor
Eğirdir
yukleniyor
Gelendost
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Keçiborlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Senirkent
yukleniyor
Sütçüler
yukleniyor
Şarkikaraağaç
yukleniyor
Uluborlu
yukleniyor
Yalvaç
yukleniyor
Yenişarbademli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sezgin AK Parti
  • Mustafa Özmen İYİ Parti
  • Ömer Kolbaşı MHP
  • Necdet Satılmış Bağımsız
  • Ali Demirbağ SP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen3.995
  • Kullanılan oy3.521
  • Geçerli oy3.360
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.071
  • 30 Mar 143.664
  • 30 Mar 143.489
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gelendost Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,9
  • %41,8
  • %13,1
  • %54,9
  • %41,8
  • %13,1
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %40,8
  • %40,8
  • %0
  • %40,8
  • %40,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
Aksu
yukleniyor
Atabey
yukleniyor
Eğirdir
yukleniyor
Gelendost
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Keçiborlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Senirkent
yukleniyor
Sütçüler
yukleniyor
Şarkikaraağaç
yukleniyor
Uluborlu
yukleniyor
Yalvaç
yukleniyor
Yenişarbademli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sezgin AK Parti
  • Mustafa Özmen İYİ Parti
  • Ömer Kolbaşı MHP
  • Necdet Satılmış Bağımsız
  • Ali Demirbağ SP
  • Katılım oranı % 88,1
  • Toplam seçmen3.995
  • Kullanılan oy3.521
  • Geçerli oy3.360
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.071
  • 30 Mar 143.664
  • 30 Mar 143.489
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gelendost Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gelendost Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • SP
  • %41,8
    1.404 oy
  • %40,8
    1.372 oy
  • %13,1
    439 oy
  • %1,9
    65 oy
  • %1,6
    54 oy
  • %41,8
    1.404 oy
  • %40,8
    1.372 oy
  • %13,1
    439 oy
  • %1,9
    65 oy
  • %1,6
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
    1.699 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    100 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,2
    146 oy
  • %48,7
    1.699 oy
  • %0
  • %2,9
    100 oy
  • %0
  • %4,2
    146 oy
  • BBP
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,6
    19 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    19 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    8 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %8,3
    289 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %8,3
    289 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %35,6
    1.243 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %35,6
    1.243 oy
  • %0
  • %0

Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 497 / 498
  • %99,8
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • %38,1
    50.376 oy
  • %30,8
    40.722 oy
  • %28,6
    37.881 oy
  • %0,9
    1.163 oy
  • %0,5
    628 oy
  • %38,1
    50.376 oy
  • %30,8
    40.722 oy
  • %28,6
    37.881 oy
  • %0,9
    1.163 oy
  • %0,5
    628 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    3.613 oy
  • %0,8
    966 oy
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
  • %3
    3.613 oy
  • %0,8
    966 oy
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • %0,4
    472 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,1
    198 oy
  • %0,1
    179 oy
  • %0,1
    176 oy
  • %0,4
    472 oy
  • %0,3
    356 oy
  • %0,1
    198 oy
  • %0,1
    179 oy
  • %0,1
    176 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0
  • %0
    52 oy
  • VP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %0,1
    97 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %10
    12.119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %10
    12.119 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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