Seçim Isparta Sütçüler Seçim Sonuçları – Sütçüler Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sütçüler Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Üstün
AK Parti
%54
829 oy
Arif Demirkaya
Arif Demirkaya
İYİ Parti
%42,5
652 oy
Diğer
%3
53 oy
Isparta - Sütçüler İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %54
  • %42,5
  • %3
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %54
  • %42,5
  • %3
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,2
  • %0
  • %11,3
  • %7,4
  • %0
  • %39,1
  • %42,2
  • %0
  • %11,3
  • %7,4
  • %0
  • %39,1
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
Aksu
yukleniyor
Atabey
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Eğirdir
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Gelendost
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Keçiborlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Senirkent
yukleniyor
Sütçüler
yukleniyor
Şarkikaraağaç
yukleniyor
Uluborlu
yukleniyor
Yalvaç
yukleniyor
Yenişarbademli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Üstün AK Parti
  • Arif Demirkaya İYİ Parti
  • Mustafa Rıdvan Ertan MHP
  • Gasım Aybay SP
  • Şükrü Kaplan BTP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen1.886
  • Kullanılan oy1.589
  • Geçerli oy1.534
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.951
  • 30 Mar 141.710
  • 30 Mar 141.640
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sütçüler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57
  • %54
  • %3
  • %57
  • %54
  • %3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,5
  • %42,5
  • %0
  • %42,5
  • %42,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
Aksu
yukleniyor
Atabey
yukleniyor
Eğirdir
yukleniyor
Gelendost
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Keçiborlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Senirkent
yukleniyor
Sütçüler
yukleniyor
Şarkikaraağaç
yukleniyor
Uluborlu
yukleniyor
Yalvaç
yukleniyor
Yenişarbademli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Üstün AK Parti
  • Arif Demirkaya İYİ Parti
  • Mustafa Rıdvan Ertan MHP
  • Gasım Aybay SP
  • Şükrü Kaplan BTP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen1.886
  • Kullanılan oy1.589
  • Geçerli oy1.534
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.951
  • 30 Mar 141.710
  • 30 Mar 141.640
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sütçüler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sütçüler Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %54
    829 oy
  • %42,5
    652 oy
  • %3
    46 oy
  • %0,5
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %54
    829 oy
  • %42,5
    652 oy
  • %3
    46 oy
  • %0,5
    7 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,2
    692 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,3
    185 oy
  • %0,6
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,2
    692 oy
  • %0
  • %11,3
    185 oy
  • %0,6
    10 oy
  • %0
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,4
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,4
    121 oy
  • %0
  • %0
  • %0,8
    13 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    619 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %37,7
    619 oy
  • %0

Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 497 / 498
  • %99,8
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • %38
    50.285 oy
  • %30,8
    40.700 oy
  • %28,7
    37.956 oy
  • %0,9
    1.153 oy
  • %0,4
    587 oy
  • %38
    50.285 oy
  • %30,8
    40.700 oy
  • %28,7
    37.956 oy
  • %0,9
    1.153 oy
  • %0,4
    587 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    3.613 oy
  • %0,8
    966 oy
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
  • %3
    3.613 oy
  • %0,8
    966 oy
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • %0,4
    472 oy
  • %0,3
    336 oy
  • %0,1
    190 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0,1
    162 oy
  • %0,4
    472 oy
  • %0,3
    336 oy
  • %0,1
    190 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0,1
    162 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0
  • %0
    52 oy
  • VP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    96 oy
  • %0,1
    73 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    96 oy
  • %0,1
    73 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    12.119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %10
    12.119 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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