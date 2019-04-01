Seçim Isparta Uluborlu Seçim Sonuçları – Uluborlu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Uluborlu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Aziz Tuna
Mehmet Aziz Tuna
İYİ Parti
%47,2
1.548 oy
Mehmet Ünverdi
Mehmet Ünverdi
AK Parti
%38,2
1.254 oy
Diğer
%15
477 oy
Isparta - Uluborlu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %47,2
  • %38,2
  • %13,5
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %47,2
  • %38,2
  • %13,5
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %37,8
  • %31,1
  • %30,1
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %37,8
  • %31,1
  • %30,1
  • %0
  • %0,9
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
Aksu
yukleniyor
Atabey
yukleniyor
Eğirdir
yukleniyor
Gelendost
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Keçiborlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Senirkent
yukleniyor
Sütçüler
yukleniyor
Şarkikaraağaç
yukleniyor
Uluborlu
yukleniyor
Yalvaç
yukleniyor
Yenişarbademli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Aziz Tuna İYİ Parti
  • Mehmet Ünverdi AK Parti
  • Ali İhsan Akar MHP
  • Ali Soyçiçek SP
  • Rıza Dönel Bağımsız
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen4.000
  • Kullanılan oy3.400
  • Geçerli oy3.279
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.807
  • 30 Mar 144.129
  • 30 Mar 144.015
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uluborlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,7
  • %38,2
  • %13,5
  • %51,7
  • %38,2
  • %13,5
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %47,2
  • %47,2
  • %0
  • %47,2
  • %47,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
Aksu
yukleniyor
Atabey
yukleniyor
Eğirdir
yukleniyor
Gelendost
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Keçiborlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Senirkent
yukleniyor
Sütçüler
yukleniyor
Şarkikaraağaç
yukleniyor
Uluborlu
yukleniyor
Yalvaç
yukleniyor
Yenişarbademli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Aziz Tuna İYİ Parti
  • Mehmet Ünverdi AK Parti
  • Ali İhsan Akar MHP
  • Ali Soyçiçek SP
  • Rıza Dönel Bağımsız
  • Katılım oranı % 85
  • Toplam seçmen4.000
  • Kullanılan oy3.400
  • Geçerli oy3.279
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.807
  • 30 Mar 144.129
  • 30 Mar 144.015
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uluborlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Uluborlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 17 / 17
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • Bağımsız
  • %47,2
    1.548 oy
  • %38,2
    1.254 oy
  • %13,5
    442 oy
  • %0,7
    24 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %47,2
    1.548 oy
  • %38,2
    1.254 oy
  • %13,5
    442 oy
  • %0,7
    24 oy
  • %0,3
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %37,8
    1.518 oy
  • %31,1
    1.249 oy
  • %0,6
    26 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %37,8
    1.518 oy
  • %31,1
    1.249 oy
  • %0,6
    26 oy
  • %0
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    2 oy
  • %30,1
    1.210 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0
    2 oy
  • %30,1
    1.210 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    10 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 497 / 498
  • %99,8
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • %38
    50.285 oy
  • %30,8
    40.700 oy
  • %28,7
    37.956 oy
  • %0,9
    1.153 oy
  • %0,4
    587 oy
  • %38
    50.285 oy
  • %30,8
    40.700 oy
  • %28,7
    37.956 oy
  • %0,9
    1.153 oy
  • %0,4
    587 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    3.613 oy
  • %0,8
    966 oy
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
  • %3
    3.613 oy
  • %0,8
    966 oy
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • %0,4
    472 oy
  • %0,3
    336 oy
  • %0,1
    190 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0,1
    162 oy
  • %0,4
    472 oy
  • %0,3
    336 oy
  • %0,1
    190 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0,1
    162 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0
  • %0
    52 oy
  • VP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    96 oy
  • %0,1
    73 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    96 oy
  • %0,1
    73 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    12.119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %10
    12.119 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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