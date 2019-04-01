Seçim Karaman Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Karaman Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Karaman Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Savaş Kalaycı
MHP
%39,6
35.829 oy
Mahmut Sami Şahin
AK Parti
%38,5
34.832 oy
Diğer
%22
19.906 oy
Karaman İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 340 / 341
  • %99,7
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %39,6
  • %38,5
  • %16,2
  • %3,2
  • %0
  • %2,6
  • %39,6
  • %38,5
  • %16,2
  • %3,2
  • %0
  • %2,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
  • %52,4
  • %14,5
  • %0
  • %0
  • %6,6
  • %26,5
  • %52,4
  • %14,5
  • %0
  • %0
  • %6,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3
1
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
Ayrancı
yukleniyor
Başyayla
yukleniyor
Ermenek
yukleniyor
Kazımkarabekir
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıveliler
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Savaş Kalaycı MHP
  • Mahmut Sami Şahin AK Parti
  • Emin Ege CHP
  • Zühtü Bahadır Bayraç İYİ Parti
  • Şaban Şahin SP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen108.660
  • Kullanılan oy93.203
  • Geçerli oy90.567
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.558
  • 30 Mar 1487.222
  • 30 Mar 1483.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaman İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 340 / 341
  • %99,7
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %78
  • %39,6
  • %38,5
  • %78
  • %39,6
  • %38,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %19,4
  • %16,2
  • %3,2
  • %19,4
  • %16,2
  • %3,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
Ayrancı
yukleniyor
Başyayla
yukleniyor
Ermenek
yukleniyor
Kazımkarabekir
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıveliler
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Savaş Kalaycı MHP
  • Mahmut Sami Şahin AK Parti
  • Emin Ege CHP
  • Zühtü Bahadır Bayraç İYİ Parti
  • Şaban Şahin SP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen108.660
  • Kullanılan oy93.203
  • Geçerli oy90.567
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.558
  • 30 Mar 1487.222
  • 30 Mar 1483.590
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaman İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 1 6 -5
  • MHP 3 1 +2
  • CHP 0 2 -2
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 1 -1
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 340 / 341
  • %99,7
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %39,6
    35.829 oy
  • %38,5
    34.832 oy
  • %16,2
    14.640 oy
  • %3,2
    2.913 oy
  • %2,3
    2.095 oy
  • %39,6
    35.829 oy
  • %38,5
    34.832 oy
  • %16,2
    14.640 oy
  • %3,2
    2.913 oy
  • %2,3
    2.095 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    4.668 oy
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %0
  • %5,6
    4.668 oy
  • TKP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • HDP
  • %0,1
    100 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    100 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0,2
    152 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    482 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    482 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Karaman Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları Karaman İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Karaman Belediye Başkan Adayları