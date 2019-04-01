31 Mart 2019 Karaman Yerel Seçim Sonuçları
Savaş Kalaycı
MHP
%39,6
35.829 oy
Mahmut Sami Şahin
AK Parti
%38,5
34.832 oy
Diğer
%22
19.906 oy
Karaman İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 340 / 341
- %99,7
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Savaş Kalaycı MHP
- Mahmut Sami Şahin AK Parti
- Emin Ege CHP
- Zühtü Bahadır Bayraç İYİ Parti
- Şaban Şahin SP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen108.660
- Kullanılan oy93.203
- Geçerli oy90.567
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1496.558
- 30 Mar 1487.222
- 30 Mar 1483.590
- Açılan sandık
- 340 / 341
- %99,7
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Savaş Kalaycı MHP
- Mahmut Sami Şahin AK Parti
- Emin Ege CHP
- Zühtü Bahadır Bayraç İYİ Parti
- Şaban Şahin SP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen108.660
- Kullanılan oy93.203
- Geçerli oy90.567
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1496.558
- 30 Mar 1487.222
- 30 Mar 1483.590
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- Akçaşehir - %0 CHP %52
- Ayrancı MHP %46,1 MHP %46,6
- Başyayla AK Parti %56,1 AK Parti %72,5
- Ermenek İYİ Parti %55,3 AK Parti %49,5
- Göktepe - %0 CHP %62,4
- Güneyyurt - %0 AK Parti %41,9
- Kazancı - %0 AK Parti %54,8
- Kazımkarabekir MHP %50 AK Parti %56
- Merkez MHP %39,6 AK Parti %52,4
- Sarıveliler Bağımsız %44,8 BBP %49,6
- Sudurağı - %0 AK Parti %50,2
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 1 6 -5
- MHP 3 1 +2
- CHP 0 2 -2
- İYİ Parti 1 0 +1
- HDP 0 0 0
- SP 0 0 0
- DSP 0 0 0
- BBP 0 1 -1
- VP 0 0 0
- DP 0 0 0
- BTP 0 0 0
- TKP 0 0 0
- Bağımsız 1 0 +1
- Diğer 0 0 0
Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçaşehir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçaşehir % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Akçaşehir (30 Mar 14) Ramazan Küçük % 46,28 % 1,07 % 52,02 % 0 % 0 % 0,63 SP
- Ayrancı Yüksel Büyükkarcı % 100 % 30,4 % 46,1 % 23,5 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ayrancı Yüksel Büyükkarcı % 100 % 30,35 % 46,07 % 23,45 % 0 % 0 % 0,06 SP
- Ayrancı (30 Mar 14) Yüksel Büyükkarcı % 38,86 % 46,58 % 13,51 % 0 % 0 % 0,8 SP
- Başyayla Ahmet İpek % 100 % 56,1 % 41,2 % 1,1 % 1,5 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başyayla Ahmet İpek % 100 % 56,14 % 41,17 % 1,13 % 1,48 % 0 % 0,09 SP
- Başyayla (30 Mar 14) Şerafettin Bulgurcu % 72,49 % 25,23 % 0,82 % 0 % 0 % 0,91 SP
- Ermenek Atila Zorlu % 97,1 % 37,1 % 7 % 0 % 55,3 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ermenek Atila Zorlu % 97,1 % 37,13 % 6,96 % 0 % 55,29 % 0 % 0,46 SP
- Ermenek (30 Mar 14) Uğur Sözkesen % 49,46 % 40,77 % 7,32 % 0 % 0 % 1,38 SP
- Göktepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Göktepe % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Göktepe (30 Mar 14) Osman Talay % 32,04 % 1,1 % 62,43 % 0 % 0 % 0 SP
- Güneyyurt % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Güneyyurt % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Güneyyurt (30 Mar 14) Celil Yağız % 41,89 % 17,87 % 12,46 % 0 % 0 % 9,23 SP
- Kazancı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kazancı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Kazancı (30 Mar 14) Erol Karpuz % 54,76 % 0 % 40,48 % 0 % 0 % 0 SP
- Kazımkarabekir Recep Boyacıoğlu % 100 % 45,1 % 50 % 3 % 1,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kazımkarabekir Recep Boyacıoğlu % 100 % 45,07 % 50 % 3,02 % 1,2 % 0 % 0,38 SP
- Kazımkarabekir (30 Mar 14) Ali İhsan Alanlı % 55,96 % 39,59 % 2,27 % 0 % 0 % 1,04 Bağımsız
- Merkez Savaş Kalaycı % 99,7 % 38,5 % 39,6 % 16,2 % 3,2 % 0 % 2,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Savaş Kalaycı % 99,7 % 38,46 % 39,56 % 16,16 % 3,22 % 0 % 2,31 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 52,36 % 26,55 % 14,46 % 0 % 0 % 5,58 SP
- Sarıveliler Halil Kulak % 100 % 42,6 % 6 % 5,3 % 0 % 0 % 44,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıveliler Halil Kulak % 100 % 42,62 % 6,01 % 5,3 % 0 % 0 % 44,79 Bağımsız
- Sarıveliler (30 Mar 14) Hayri Samur % 46,04 % 1,46 % 1,4 % 0 % 0 % 49,64 BBP
- Sudurağı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sudurağı % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 SP
- Sudurağı (30 Mar 14) Derviş Mehmet Ceyhan % 50,16 % 43,32 % 0,76 % 0 % 0 % 5,76 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 340 / 341
- %99,7
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